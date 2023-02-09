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بناءً على دراسة ألمانية تم فيها اختبار للمنتج

الكونسيلر آمن ولا يحتوي على مواد مسرطنة

2023-02-09 الساعة 7:03
الكونسيلر آمن ولا يحتوي على مواد مسرطنة
المواطن - فريق التحرير

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نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، صحة الشائعة التي ترددت خلال الفترة الماضية، بشأن منتج تجميلي لإخفاء العيوب “الكونسيلر”، واحتوائه على مواد مسرطنة، مشيرة إلى أن الشائعة استندت على دراسة ألمانية تم فيها اختبار المنتج.

معلومات غير صحيحة

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، اليوم الخميس، أن الفيديو المتداول يتضمن معلومات غير صحيحة، وأن الخبر المنشور يتكلم بشكل عام عن عدة أنواع من منتجات التجميل لإخفاء العيوب (الكونسيلر) ولم يحدد الشركة المصنعة.

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وشددت على أنه لم يصدر أي تحذير من مركز التحذيرات الأوروبية ولا الجهات الرقابية، كما سبق للهيئة تحليل عدة منتجات للشركة الصانعة المذكورة في الفيديو المتداول ضمن جهودها المستمرة في الرقابة، ولم ترصد عدم مطابقته للمواصفات القياسية.

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