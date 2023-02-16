اللائحة تنصف تاليسكا في أزمة الهلال

أُثيرت حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن إمكانية توقيع عقوبة ضد نجم فريق النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد تقديم نادي الهلال لشكوى.

قانونيون يؤكدون براءة تاليسكا

وأكد القانونيون، تبرئة تاليسكا من تهمة الإساءة لنادي النصر، نظرًا لسقوطها بالتقادم بعد مرور أكثر من 6 أشهر على تصريحاته، الأمر الذي طمأن جماهير العالمي، التي كانت متخوفة من احتمالية معاقبته.

وعلق القانوني محمد الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على هذه الأزمة، اليوم الخميس، قائلًا: “اللائحة تقول: مدة التقادم تبدأ من تاريخ ارتكابها أي حدوثها”.

وتابع: “وهم يقرأونها من تاريخ نشرها كالفترة المحمية في قضية كنو اللائحة تقول : تبدأ من سريان العقد وهناك من قرأها من توقيع العقد.. هؤلاء كيف يقرؤون؟، لا اجتهاد مع النص ولا تأويل له”.

وفي السياق ذاته، كتب أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر حسابه على “تويتر”: “العب يا تاليسكا قرير العين بقوة النظام”، مرفقًا حديثه بنص اللائحة.

وكان المستشار القانوني الدكتور أيمن الرفاعي قد صرح لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: مخالفة تاليسكا سقطت بالتقادم لأنها حدثت خارج الملعب ومنذ 6 أشهر لأن مدة التقادم خارج أرضية الملعب 60 يومًا”.

تفاصيل الأزمة

وكان البرازيلي تاليسكا قد صرح في وقت سابق، قائلًا: “هناك أحد الأندية لا يفوز بالدوري إلا بمساندة الحكام”، ويعود هذا الحديث إلى الفيلم الوثائقي الذي كان يُعرض عبر إحدى المنصات منذ أكثر من 10 أشهر، وأكدت تقارير أنه لم يعط الإذن لإدارة النصر من أجل بثه.