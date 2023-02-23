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زلزال بقوة 7.3 ريختر بالقرب من طاجيكستان

اللحظات الأولى لزلزال شينجيانج الصيني: هلع وتشققات بالأرض

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ مساءً
اللحظات الأولى لزلزال شينجيانج الصيني: هلع وتشققات بالأرض
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات للزلزال الذي ضرب الصين وتسبب في تشققات أرضية، وأثار هلع المواطنين وخوفهم.

ورصدت كاميرات المراقبة هلع المواطنين في أحد المطارات في الصين وهروب المواطنين خارج الصالة بعد اهتزاز الأرض بشكل ملحوظ ومخيف.

زلزال طاجيكستان

وضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، إقليم شينجيانغ الصيني المتاخم لطاجيكستان.

ونقلت هيئة الإذاعة العامة الصينية عن المركز الصيني لشبكات الزلازل، أن زلزالا بقوة 7.3 درجات وقع بالقرب من الحدود بين منطقة شينجيانغ في شمال غربي الصين ومنطقة جورنو باداخشان الجبلية ذاتية الحكم في شرق طاجيكستان.

من جهتها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجات، مشيرة أن مركزه يقع على بعد 67 كيلومترًا غرب مدينة مورغوب على الجانب الحدودي لطاجيكستان.

 

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