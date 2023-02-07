اللحظات الاولى لاشتعال النيران بطائرة روسية تقل 321 شخصًا

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن طائرة بوينج 767 الروسية التي كانت تحمل 321 شخصًا وفي طريقها إلى الإقلاع من مطار بمدينة بوكيت في تايلاند، تعرض إطارها الأيمن لانفجار قوي، واشتعلت النيران في أحد المحركات، كما تصاعد منها الدخان، ليقرر الطيار عدم الإقلاع، ويهبط مرة أخرى على الأرض.

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ووفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد اشتعلت النيران في محرك طائرة بوينج 767 السياحية، التابعة لشركة خطوط طيران “أزور” الروسية، وذلك عقب انفجار إطاراتها أثناء الإقلاع من مطار بمدينة بوكيت التايلاندية في طريقها إلى موسكو وعلى متنها 321 شخصًا.

وأبانت صور ولقطات مثيرة توثق تعرض الطائرة لحريق مفاجئ عندما دار محرك بقوة على الجانب الأيمن، وكانت هناك تقارير عن سماع “دوي انفجارات قوية” في لحظة الإقلاع.

إلغاء الإقلاع

ووفقًا لصحيفة الصن البريطانية، فقد اشتعلت النيران أيضًا في معدات الهبوط على نفس الجانب الأيمن من الطائرة، حينما قرر الطيار إلغاء الإقلاع ومعاودة الهبوط من جديد.

ونقلت “الديلي ميل” عن بيان صادر عن شركة الطيران الروسية، أنه قد أعلنت حالة الطوارئ، وتم إنزال 309 ركاب و12 من أفراد الطاقم، واضطر الجميع إلى انتظار طائرة جديدة.

وأردف البيان: “بدأ المتخصصون الفنيون في الخطوط الجوية العمل بالفعل لإزالة الأعطال”.