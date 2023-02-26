اللقطات الأولى لمقتل 4 بانفجار جنوب غرب باكستان

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قُتل 4 أشخاص وأصيب 12 إثر انفجار في سوق مزدحم جنوب غربي باكستان.
قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في إقليم بارخان بـ #باكستان والمشافي تعلن حالة الطوارئ
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— العربية (@AlArabiya) February 26, 2023
وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه سقط ٤ قتلى و١٢ جريحاً في تفجير انتحاري وسط سوق بارخان في إقليم بلوشستان الباكستاني، فيما أعلنت المستشفيات حالة الطوارئ.