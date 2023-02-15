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أثناء زيارته لمناطق القوات

اللواء الفايز يتفقد جهوزية القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر وأمالا

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
اللواء الفايز يتفقد جهوزية القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر وأمالا
المواطن - واس

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وقف قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء البحري منصور بن ناصر الفايز، اليوم الأربعاء، على جاهزية الأعمال الإدارية والميدانية للقوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر وأمالا والمراكز التابعة لها، وذلك أثناء زيارته لمناطق القوات.

ونقل اللواء الفايز لمنسوبي القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر وأمالا، تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات داخل نطاق المسؤولية.

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