تغريدة ساخرة وصورة غريبة من إيلون ماسك اللواء الفايز يتفقد جهوزية القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر وأمالا لقطات لإنقاذ سيدة 74 عامًا بعد 227 ساعة تحت الأنقاض بتركيا وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى معادن الموارد البشرية ترد على ادعاءات فيديو امرأة الخبر: بلاغ غير صحيح لقطة لـ هدف عمر السومة العالمي يُهدي العربي النقاط الـ3 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر إلغاء كل رحلات مطار ميونيخ الجمعة بسبب الإضراب شرط يحمي تاليسكا من العقوبات بعد تصريحاته عن الهلال وظائف شاغرة لدى مجموعة بن شيهون
وقف قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء البحري منصور بن ناصر الفايز، اليوم الأربعاء، على جاهزية الأعمال الإدارية والميدانية للقوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر وأمالا والمراكز التابعة لها، وذلك أثناء زيارته لمناطق القوات.
ونقل اللواء الفايز لمنسوبي القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر وأمالا، تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات داخل نطاق المسؤولية.