Icon

كورونادو الأكثر صناعة للفرص بمباراة واحدة Icon أهداف عديدة لاتفاقية بين استدامة وسال في النقل والخدمات اللوجستية Icon اللواء الفايز يقف على جاهزية قوات الأمن والحماية بمشروع نيوم Icon ميليشيا الحوثي تفجر منازل مواطنين في مأرب والإرياني: عمل بربري جبان Icon وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS Icon 37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان للأندية Icon حمى الضنك تداهم الخرطوم لأول مرة وتصيب 60 حالة Icon لحظة احتراق شاحنة داخل نفق حيوي بالجزائر Icon هدف رومارينيو الأفضل بالجولة الـ17 Icon السعودية: نرفض أي إجراءات أحادية تقوض عملية السلام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نقل تحيات سعود بن نايف لمنسوبي القوة

اللواء الفايز يقف على جاهزية قوات الأمن والحماية بمشروع نيوم

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
اللواء الفايز يقف على جاهزية قوات الأمن والحماية بمشروع نيوم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وقف قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء البحري منصور بن ناصر الفايز، على جاهزية الأعمال الإدارية والميدانية للقوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع الشمال “نيوم” والمراكز التابعة له، وذلك أثناء زيارته لمناطق القوات والمراكز التابعة لها.

قد يهمّك أيضاً
Img

دواء يخفض الوزن خلال 6 أشهر

Img

شركة نيوم تعلن بدء التسجيل في برنامج نيوم للخريجين 2023م

ونقل اللواء الفايز لمنسوبي القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع الشمال “نيوم”، تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات داخل نطاق المسؤولية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards
الرياضة

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards

الرياضة
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...
السعودية اليوم

رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل

وظائف
حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...
العالم

حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...

العالم
كلب يعض فنانة مصرية بالشارع
مشاهير

كلب يعض فنانة مصرية بالشارع

مشاهير
حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...
السعودية اليوم

حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...

السعودية اليوم
ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...
السعودية اليوم

ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...

السعودية اليوم