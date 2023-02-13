اللواء الفايز يقف على جاهزية قوات الأمن والحماية بمشروع نيوم

وقف قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء البحري منصور بن ناصر الفايز، على جاهزية الأعمال الإدارية والميدانية للقوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع الشمال “نيوم” والمراكز التابعة له، وذلك أثناء زيارته لمناطق القوات والمراكز التابعة لها.

ونقل اللواء الفايز لمنسوبي القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع الشمال “نيوم”، تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات داخل نطاق المسؤولية.