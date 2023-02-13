كورونادو الأكثر صناعة للفرص بمباراة واحدة أهداف عديدة لاتفاقية بين استدامة وسال في النقل والخدمات اللوجستية اللواء الفايز يقف على جاهزية قوات الأمن والحماية بمشروع نيوم ميليشيا الحوثي تفجر منازل مواطنين في مأرب والإرياني: عمل بربري جبان وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS 37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان للأندية حمى الضنك تداهم الخرطوم لأول مرة وتصيب 60 حالة لحظة احتراق شاحنة داخل نفق حيوي بالجزائر هدف رومارينيو الأفضل بالجولة الـ17 السعودية: نرفض أي إجراءات أحادية تقوض عملية السلام
وقف قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء البحري منصور بن ناصر الفايز، على جاهزية الأعمال الإدارية والميدانية للقوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع الشمال “نيوم” والمراكز التابعة له، وذلك أثناء زيارته لمناطق القوات والمراكز التابعة لها.
ونقل اللواء الفايز لمنسوبي القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع الشمال “نيوم”، تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات داخل نطاق المسؤولية.