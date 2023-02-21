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بسبب المركبات الكهربائية

اللون الأبيض قد ينضم لإشارات المرور قريبًا

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
اللون الأبيض قد ينضم لإشارات المرور قريبًا
المواطن- فريق التحرير

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اقترح باحثون إضافة اللون الأبيض إلى إشارات المرور والتي تشمل حتى الآن ثلاثة ألوان هي الأحمر والأخضر والأصفر، فمع دخول المزيد من السيارات ذاتية القيادة إلى الطرق حول العالم، يمكن أن تتغير العديد من جوانب القيادة إلى الأبد،.

وبحسب مجلة بوبيلار ميكانكس الأمريكية المتخصصة في الشؤون العلمية والتقنية، يقود المزيد من السيارات الكهربائية (EVs) والمركبات ذاتية القيادة (AV) المهندسين بالفعل إلى تنفيذ طرق كهربائية جديدة، كما بات مخططو المدن يصممون ممرات مخصصة للمركبات، والآن، أصبحت إشارات المرور هي التالية للتحول.

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والسيارة ذاتية القيادة هي عبارة عن أجهزة كمبيوتر تسير على عجلات، ويمكنها الاتصال بكل من إشارات المرور والسيارات ذاتية القيادة الأخرى القريبة للمساعدة في تخفيف التأخير والتكدس في حركة المرور والاستهلاك الكلي للوقود (الكهرباء) في المستقبل.

فائدة الضوء الأبيض

ويقترح مهندسو النقل من جامعة ولاية كارولينا الشمالية إضافة ضوء أبيض رابع تتمثل وظيفته في تنبيه البشر ببساطة لمتابعة السيارة التي أمامهم.

ويفسر المهندسون من جامعة كارولينا الشمالية ذلك بقولهم إنه في حال تطبيق الفكرة، فيمكن لدى اقتراب عدد كافٍ من المركبات من ملف تقاطع طرق، أن ينشط الضوء الأبيض والذي سيكون إشارة إلى أن المركبات الآلية تنسق حركتها لتسهيل حركة المرور عبر التقاطع بشكل أكثر كفاءة.

وبعبارة أخرى، سيطلب من قائدي المركبات العادية غير الآلية، تلك التي يقودها أشخاص، اتباع السيارة التي أمامهم (ذاتية القيادة)، بحيث إذا توقفت يتوقفون وفي حال مرت أمامهم عبر التقاطع فإنهم يمرون في هذه الحالة.

اللون الأبيض قد ينضم لإشارات المرور قريبًا

فكرة جديدة

يقول المؤلف المقابل للورقة وأستاذ مشارك في الهندسة المدنية والإنشائية والبيئية في ولاية كارولاينا الشمالية، علي حاجبائي: إن منح بعض التحكم في تدفق حركة المرور إلى المركبات الذاتية فكرة جديدة نسبيًا.

ويضيف أنه يمكن استخدام ذلك لتنسيق حركة المرور في أي سيناريو يتعلق بالمركبات، متابعًا: لكننا نعتقد أنه من المهم دمج مفهوم الضوء الأبيض عند التقاطعات لأنه يخبر السائقين البشريين بما يحدث، حتى يعرفوا ما يفترض أن يفعلوه عندما يقتربون من التقاطع.

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