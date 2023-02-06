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بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

المالية تعلن بدء التقديم للجنسين ببرنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف

2023-02-06 الساعة 10:40
المالية تعلن بدء التقديم للجنسين ببرنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة المالية إطلاق النسخة الثانية من برنامج “تأهيل المتميزين” الذي يستهدف استقطاب حديثي التخرج من الجامعات والمؤهلين علمياً من الكوادر الوطنية المتميزة ، لتدريبهم وتطوير قدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المزايا:

▪️ تدريب منتهٍ بالتوظيف.
▪️ مكافأة شهرية.
▪️ منح درجتين إضافيتين عند التعيين.
▪️ ومزايا أخرى.

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الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- معادلة الشهادات الخارجية.
3- لم يمض على عام التخرج أكثر من 4 سنوات.
4- معدل 5 في اختبار ايلتس أو ما يعادله.
5- لا يقل معدل التخرج عن (4 من 5) أو (3 من 4).
6- اجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية والفحص الطبي.
7- الانتظام دراسياً.
8- التفرغ الكامل.

التفاصيل:

يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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