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يساعد في تقصير مدة الإصابة بالزكام فقط

المجلس الصحي السعودي: تناول فيتامين سي بانتظام لا يقي من الإصابة بالبرد

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ مساءً
المجلس الصحي السعودي: تناول فيتامين سي بانتظام لا يقي من الإصابة بالبرد
المواطن - فريق التحرير

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نفى المجلس الصحي السعودي، صحة أن تناول فيتامين “سي” بانتظام يقي من الإصابة بنزلات البرد.

تقصير مدة الزكام

وقال المجلس الصحي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” إن تناول فيتامين “سي” بانتظام لا يقي من الإصابة بنزلات البرد، لكن قد يساعد في تقصير مدة الإصابة بالزكام بشكل طفيف وتقليل شدة الأعراض.

خطورة فيتامين سي

وكان مركز الصحة الألماني وجه في وقت سابق، تحذيرًا من أن ‫الإفراط في تناول فيتامين “C” يرفع خطر الإصابة بحصوات الكلى، ولاسيما ‫لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري أو ‫الأشخاص الذين لا يشربون السوائل بنحو كافٍ.

‫وأرجع المركز الألماني ذلك إلى أن الجسم لا يتخلص من الكمية الفائضة من ‫فيتامين “C” عبر البول، بل يحوله إلى حمض “الأوكساليك” الذي ‫تتكون منه معظم حصوات الكلى.

‫ونصح المركز، بعدم تناول المكملات الغذائية ‫المحتوية على فيتامين “سي” إلا تحت إشراف الطبيب؛ لتجنب خطر الإصابة بحصوات الكلى.

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