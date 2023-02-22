المجندات السعوديات يشاركن في مسيرة الاحتفاء بيوم التأسيس بالدرعية

شاركت المجندات السعوديات في المسيرة الاحتفائية بيوم التأسيس في منطقة الدرعية.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، المشاركة المميزة للمجندات السعوديات من كافة القطاعات الأمنية، في المسيرة المنظمة للاحتفال بيوم التأسيس بالدرعية، وسط تنظيم يليق بالمناسبة المهمة للمملكة.

فعاليات مميزة

وتشهد المملكة، اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير، إقامة فعاليات وبرامج ثقافية وعروض متنوعة رياضية وعسكرية ومجتمعية، احتفاءً بذكرى تأسيس الدولة السعودية 1139هـ /1727م.

يأتي ذلك اعتزازًا بالجذور الراسخة للدولة السعودية التي تمتد إلى ثلاثة قرون، وماضيها الأصيل، وحاضرها الزاهر، والفخر بالانتماء لهذا الوطن المعطاء، وخطاه الحثيثة نحو مستقبل مشرق.