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المحكمة تُحدد العائل حال عدم الاتفاق بإعالة كبير السن

2023-02-07 الساعة 9:09
المحكمة تُحدد العائل حال عدم الاتفاق بإعالة كبير السن
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن رعاية كبير السن تقوم على توفير الحاجات الضرورية اللازمة له من مسكن ومأكل وملبس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية.

مسؤولية أفراد الأسرة

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة”.

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وبيّنت النيابة العامة أن إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإذا تعذّر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادرًا ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور.

وتابعت: “يجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه، وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أيّ من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن”.

العقوبة

وشددت النيابة العامة على عقوبة السجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال لكل من يخالف ذلك.

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