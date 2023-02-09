المخابرات الأمريكية متورطة في تفجير نورد ستريم

قالت وزارة الخارجية الروسية إنه يتعين على واشنطن الرد على الاتهامات التي أوردها التحقيق الذي أجراه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش بشأن تورط الولايات المتحدة في تفجير أنابيب الغاز نورد ستريم في سبتمبر العام الماضي.

تحقيق استقصائي

وجاء تعليق الخارجية الروسية، على تحقيق استقصائي نشره هيرش على مدونته أمس الأربعاء والذي يؤكد تورط الولايات المتحدة في تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم، فيما طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا البيت الأبيض بالتعليق على الحقائق التي تم عرضها.

وقالت زاخاروفا في منشور عبر حسابها على تليغرام، لخصت فيه الدلائل التي قدمها هيرش بشأن تورط الولايات المتحدة: “على البيت الأبيض الآن التعليق على كل هذه الحقائق”.

إحجام عن التحقيقات

وأضافت: “لقد أعربنا مرارًا عن موقف روسيا من مشاركة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، الذين لم يخفيا ذلك، وكانا متباهين أمام العالم كله بنيتهما تدمير البنية التحتية المدنية.”

ولفتت زاخاروفا إلى أن روسيا لاحظت على الدوام إحجام الدنمارك وألمانيا والسويد عن إجراء تحقيق مفتوح ومعارضة مشاركة موسكو فيه، على الرغم من أن روسيا الاتحادية تكبدت تكاليف باهظة، وفقًا لروسيا اليوم.

رد البيت الأبيض

من جانبه، أكد أمين عام مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الرجل الثاني في روسيا، أنه لا يملك أي معلومات حول من نفذ تفجيرات نورد ستريم. ونقل موقع روسيا اليوم عن باتروشيف قوله: “في حال ذكروا ذلك، يمكنكم أن تسألوهم. أنا لا أعرف من نسفها”.

في واشنطن، رد البيت الأبيض على الاتهامات التي أوردها الصحفي الأميركي بالقول، إن رواية هيرش “وهمية تماما ومن وحي الخيال”.

كذبة مفبركة

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون لوكالة “تاس” الروسية، في رده على طلب التعليق على تقرير سيمور هيرش: “هذه كذبة مفبركة وخرافة كاملة”.