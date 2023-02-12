المخيمات السعودية تخفف وطأة شتاء متضرري زلزال سوريا

وصلت المساعدات السعودية الإغاثية لشمال سوريا، ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيعها في المناطق السورية المتضررة من الزلزال.

مخيمات وشاحنات

وأظهرت لقطات مصورة مخيمات مركز الملك سلمان للإغاثة التي تم تدشينها لتخفيف وطأة الشتاء على متضرري الزلزال، بالإضافة إلى لقطات أخرى تظهر لحظة وصول الشاحنات عبر المنافذ الحدودية السورية.

عبرت 11 شاحنة إغاثية، منفذ غصن الزيتون، أمس السبت، مُحملة بمواد غذائية وإيوائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيعها في المناطق السورية المتضررة من الزلزال.

مساعدات إغاثية

وتحمل الشاحنات على متنها 104 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على ضحايا الزلزال في سوريا. وسيشمل التوزيع عددًا من المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا؛ منها جندريرس، وبلبل، وراجو، وأطمة، وسرمدا، وكفر تخاريم، ودار عزة، والأتارب.

ويأتي ذلك امتدادًا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ إنفاذاً لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيسِ مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

الحملة الشعبية

بلغت حصيلة التبرعات التي جمعتها الحملة الشعبية السعودية لإغاثة متضرري الزلازل في سوريا وتركيا أكثر من 250 مليون ريال حتى أمس السبت، فيما بلغ عدد المتبرعين عبر منصة ساهم أكثر من 711 ألف متبرع.

وفي وقت سابق قال مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح: إن فرق الخوذ البيضاء تقوم بالتنسيق مع مجموعة من المتطوعين لإرسال المساعدات الإغاثية، في وقت لم تصل مساعدات لشمال غرب سوريا إلا من مركز الملك سلمان للإغاثة.