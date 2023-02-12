المخيمات السعودية تخفف وطأة شتاء متضرري زلزال سوريا

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وصلت المساعدات السعودية الإغاثية لشمال سوريا، ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيعها في المناطق السورية المتضررة من الزلزال.
فيديو | مشاهد من المساعدات الإغاثية السعودية لمتضرري الزلزال في سوريا#زلزال_سوريا_تركيا#الإخبارية pic.twitter.com/FijdN997TA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 11, 2023
وأظهرت لقطات مصورة مخيمات مركز الملك سلمان للإغاثة التي تم تدشينها لتخفيف وطأة الشتاء على متضرري الزلزال، بالإضافة إلى لقطات أخرى تظهر لحظة وصول الشاحنات عبر المنافذ الحدودية السورية.
عبرت 11 شاحنة إغاثية، منفذ غصن الزيتون، أمس السبت، مُحملة بمواد غذائية وإيوائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيعها في المناطق السورية المتضررة من الزلزال.
وتحمل الشاحنات على متنها 104 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على ضحايا الزلزال في سوريا. وسيشمل التوزيع عددًا من المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا؛ منها جندريرس، وبلبل، وراجو، وأطمة، وسرمدا، وكفر تخاريم، ودار عزة، والأتارب.
ويأتي ذلك امتدادًا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ إنفاذاً لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيسِ مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
بلغت حصيلة التبرعات التي جمعتها الحملة الشعبية السعودية لإغاثة متضرري الزلازل في سوريا وتركيا أكثر من 250 مليون ريال حتى أمس السبت، فيما بلغ عدد المتبرعين عبر منصة ساهم أكثر من 711 ألف متبرع.
وفي وقت سابق قال مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح: إن فرق الخوذ البيضاء تقوم بالتنسيق مع مجموعة من المتطوعين لإرسال المساعدات الإغاثية، في وقت لم تصل مساعدات لشمال غرب سوريا إلا من مركز الملك سلمان للإغاثة.