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نصحت بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية

المدني: أمطار غزيرة بـ 4 مناطق حتى الـ 9 مساءً

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
المدني: أمطار غزيرة بـ 4 مناطق حتى الـ 9 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، اليوم الثلاثاء، على مناطق مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير.

المناطق المتأثرة

وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الأمطار في مكة تشمل مناطق (العرضيات, أضم ميسان, الطائف) من الساعة الـ 11 صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

وتشمل الأمطار في جازان (أبو عريش، احد المسارحة، الدرب، الطوال، بيش، صامطة، صبيا، ضمد،الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، الفطيحة، فيفا، هروب)، حيث تبدأ من الساعة الـ 11 صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

وتشمل الأمطار في الباحة ( الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة)، حيث تبدأ من الساعة الـ 10 صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

وتشمل الأمطار في عسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، العرين، بيشة، تثليث، طريب)، حيث تبدأ من الساعة الـ 10 صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

ونصحت المديرية بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود أثناء هطول الأمطار.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار لتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

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