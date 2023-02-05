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المدني يحذر أهالي 8 مناطق من الطقس: عواصف وأتربة ورمال حتى الـ7 مساء

2023-02-05 الساعة 11:18
المدني يحذر أهالي 8 مناطق من الطقس: عواصف وأتربة ورمال حتى الـ7 مساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهات وتحذيرات بشأن حالة الطقس المتوقع غدًا الاثنين بـ 8 مناطق بالمملكة.

8 مناطق بالمملكة

ونبه المدني أهالي منطقة حائل، متوقعًا هبوب أتربة مثارة على المنطقة حتى الساعة الـ7 من مساء الاثنين.

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وبحسب تغريدة المدني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأتربة المثارة المتوقعة تشمل الشنان، بقعاء، حائل، سميراء، الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، موقق.

كما نبه المدني أهالي المدينة المنورة أيضًا، حيث قال: تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة 7 مساء يوم الاثنين.

وبحسب المدني، تشمل الحالة كلًّا من الحناكية، المدينة المنورة، العيص، خيبر، المهد، وادي الفرع.

كما نبه المدني أهالي القصيم، حيث قال: تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أتربة مثارة على منطقة القصيم حتى الساعة 7 مساء يوم الاثنين.

كما نبه أيضًا أهالي منطقة الرياض، قائلًا: تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى الساعة 7 مساء يوم الاثنين.

كما نبه أيضًا أهالي الشرقية، قائلًا: تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى الساعة 7 مساءً.

بينما حذر أهالي الحدود الشمالية أيضًا من حالة الطقس، قائلًا: تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رملية على منطقة الحدود الشمالية حتى الساعة 7 مساء يوم الاثنين.

كما حذر أهالي منطقة الجوف، قائلًا: تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رملية على منطقة الجوف حتى الساعة 7 مساء يوم الاثنين.

وتابع: تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رملية على منطقة تبوك حتى الساعة 7 مساء يوم الاثنين.

على صعيد آخر، شدد المدني على ضرورة اتباع تعليمات السلامة خلال هبوب الرياح، وأبرزها البقاء في المنزل، والحذر عند المرور بجانب أعمدة الإنارة.

 

 

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