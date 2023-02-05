المدني يحذر أهالي 8 مناطق من الطقس: عواصف وأتربة ورمال حتى الـ7 مساء

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهات وتحذيرات بشأن حالة الطقس المتوقع غدًا الاثنين بـ 8 مناطق بالمملكة.

8 مناطق بالمملكة

ونبه المدني أهالي منطقة حائل، متوقعًا هبوب أتربة مثارة على المنطقة حتى الساعة الـ7 من مساء الاثنين.

وبحسب تغريدة المدني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأتربة المثارة المتوقعة تشمل الشنان، بقعاء، حائل، سميراء، الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، موقق.

كما نبه المدني أهالي المدينة المنورة أيضًا، حيث قال: تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة 7 مساء يوم الاثنين.

وبحسب المدني، تشمل الحالة كلًّا من الحناكية، المدينة المنورة، العيص، خيبر، المهد، وادي الفرع.

كما نبه المدني أهالي القصيم، حيث قال: تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أتربة مثارة على منطقة القصيم حتى الساعة 7 مساء يوم الاثنين.

كما نبه أيضًا أهالي منطقة الرياض، قائلًا: تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى الساعة 7 مساء يوم الاثنين.

كما نبه أيضًا أهالي الشرقية، قائلًا: تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى الساعة 7 مساءً.

بينما حذر أهالي الحدود الشمالية أيضًا من حالة الطقس، قائلًا: تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رملية على منطقة الحدود الشمالية حتى الساعة 7 مساء يوم الاثنين.

كما حذر أهالي منطقة الجوف، قائلًا: تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رملية على منطقة الجوف حتى الساعة 7 مساء يوم الاثنين.

وتابع: تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رملية على منطقة تبوك حتى الساعة 7 مساء يوم الاثنين.

على صعيد آخر، شدد المدني على ضرورة اتباع تعليمات السلامة خلال هبوب الرياح، وأبرزها البقاء في المنزل، والحذر عند المرور بجانب أعمدة الإنارة.