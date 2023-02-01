Icon

شقيق المصابة بحريق القريات: لم تعلم بوفاة 7 من أسرتها حتى الآن Icon مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل بايدن الشاطئي Icon انخفاض المؤشر الإستراتيجي لإصابات العمل بنسبة 8% عن عام 2021 Icon مصير مباريات دوري روشن أثناء صيانة الملاعب تحضيرًا لـ آسيا 2027 Icon رؤية ولي العهد تحول الأحلام إلى واقع Icon ساعتان تفصلان جمهور طلال مداح عن أول معزوفات ليلة صوت الأرض Icon البنك المركزي يرخص لشركة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين Icon أمير نجران: حرس الحدود بالمملكة هو خط الدفاع الأول لحماية الوطن Icon المذنب الأخضر يمر قرب الأرض الليلة Icon صحيفة باكستانية: نحتاج لقائد طموح مثل محمد بن سلمان  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للمرة الأولى منذ 50 ألف سنة

المذنب الأخضر يمر قرب الأرض الليلة

2023-02-01 الساعة 6:53
المذنب الأخضر يمر قرب الأرض الليلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن المذنب الأخضر المعروف بـ C / 2022 E3 (ZTF) سيصل إلى أقرب نقطة من الكرة الأرضية اليوم الأربعاء عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة، وسيكون على مسافة 42.7 مليون كيلومتر ومشاهدًا طوال الليل.
وذكرت فلكية جدة في بيان أنه يتوقع أن يرتفع لمعانه للراصدين في الوطن العربي وإن كان لمعانه ما زال على حالة من القدر الخامس وهو مشاهد بالمناظير وبالفعل وصل إلى حدود الروية بالعين المجردة عند رصده من موقع مظلم وليس من البيت.

كيفية الرصد

وأشارت إلى أنه بعد غروب شمس اليوم الأربعاء وبداية الليل يرصد المذنب أعلى يمين نجم الشمال (بولاريس الجدي)، لافتة إلى أنه بشكل عام ستكون الليالي القريبة قد وصلت أقرب مسافة من الأرض جيدة للمراقبة تقريبًا علمًا بأن القمر يقترب من يصبح بدرًا ما سيؤثر في رصد المذنب.
وأوضحت أنه بعد يوم من اقتراب المذنب من الأرض سيتحرك عاليًا في سماء المساء باتجاه النجم الساطع العيوق حتى 5 فبراير، ثم سيمر بالقرب من كوكب المريخ في 10 فبراير.

شكل المذنب

ولفتت إلى أن أحدث صور للمذنب تظهر أن له ذيلين هما ذيل غباري والذيل الأيوني، حيث يتكون الذيل الأيوني من الغاز ويتم دفعه بعيدًا عن الشمس بواسطة الرياح الشمسية، أما اللون الاخضر للمذنب فهو بسبب أن نواته تطلق الكربون ثنائي الذرة وهو مادة غازية شائعة في ذوابة “الكوما” المذنبات والذي يضيء في الفضاء القريب تحت تأثير أشعة الشمس.
واستطردت أنه من الممكن أن يصبح اللون الأخضر أكثر كثافة مع اقتراب المذنب من الأرض.

منذ 50 ألف سنة

فيما ذكرت قناة “العربية”، أن هذه الظاهرة سيشهدها عالمنا اليوم للمرة الأولى منذ 50 ألف سنة، حيث سيكون المذنب الأخضر قريبًا للغاية من الأرض.

وأوضحت أن المرة الأخيرة التي اقترب فيها المذنب من الأرض كانت خلال العصر الجليدي الأخير وقبل انقراض إنسان نياندرتال، بحسب العلماء.

قد يهمّك أيضاً
Img

ضبط وافد سوري مارس الحجامة دون تصريح بالقصيم

Img

إنقاذ حالة نادرة لمريض متلازمة جيتلمان في عرعر

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية
السعودية اليوم

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية

السعودية اليوم
الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا
السعودية اليوم

الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا

السعودية اليوم
وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة
آخر الاخبار

وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة

آخر الاخبار
سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...
الرياضة

سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...

الرياضة
فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...
السعودية اليوم

فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...

السعودية اليوم
التضخم في السعودية تحت السيطرة
السوق

التضخم في السعودية تحت السيطرة

السوق
رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...
الرياضة

رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...

الرياضة
ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...
السعودية اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...

السعودية اليوم