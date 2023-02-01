المذنب الأخضر يمر قرب الأرض الليلة

وذكرت فلكية جدة في بيان أنه يتوقع أن يرتفع لمعانه للراصدين في الوطن العربي وإن كان لمعانه ما زال على حالة من القدر الخامس وهو مشاهد بالمناظير وبالفعل وصل إلى حدود الروية بالعين المجردة عند رصده من موقع مظلم وليس من البيت.

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن المذنب الأخضر المعروف بـ C / 2022 E3 (ZTF) سيصل إلى أقرب نقطة من الكرة الأرضية اليوم الأربعاء عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة، وسيكون على مسافة 42.7 مليون كيلومتر ومشاهدًا طوال الليل.

وأشارت إلى أنه بعد غروب شمس اليوم الأربعاء وبداية الليل يرصد المذنب أعلى يمين نجم الشمال (بولاريس الجدي)، لافتة إلى أنه بشكل عام ستكون الليالي القريبة قد وصلت أقرب مسافة من الأرض جيدة للمراقبة تقريبًا علمًا بأن القمر يقترب من يصبح بدرًا ما سيؤثر في رصد المذنب.

وأوضحت أنه بعد يوم من اقتراب المذنب من الأرض سيتحرك عاليًا في سماء المساء باتجاه النجم الساطع العيوق حتى 5 فبراير، ثم سيمر بالقرب من كوكب المريخ في 10 فبراير.

شكل المذنب

ولفتت إلى أن أحدث صور للمذنب تظهر أن له ذيلين هما ذيل غباري والذيل الأيوني، حيث يتكون الذيل الأيوني من الغاز ويتم دفعه بعيدًا عن الشمس بواسطة الرياح الشمسية، أما اللون الاخضر للمذنب فهو بسبب أن نواته تطلق الكربون ثنائي الذرة وهو مادة غازية شائعة في ذوابة “الكوما” المذنبات والذي يضيء في الفضاء القريب تحت تأثير أشعة الشمس.

واستطردت أنه من الممكن أن يصبح اللون الأخضر أكثر كثافة مع اقتراب المذنب من الأرض.

منذ 50 ألف سنة

فيما ذكرت قناة “العربية”، أن هذه الظاهرة سيشهدها عالمنا اليوم للمرة الأولى منذ 50 ألف سنة، حيث سيكون المذنب الأخضر قريبًا للغاية من الأرض.