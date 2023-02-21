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الإعلام الجديد له معطيات كثيرة

المذيع عوض القحطاني يرى أن للإعلام التقليدي سطوته ولو غاب عن الساحة

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٨ صباحاً
المذيع عوض القحطاني يرى أن للإعلام التقليدي سطوته ولو غاب عن الساحة
المواطن - دلال العمري - الرياض

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أكد الإعلامي والمذيع عوض القحطاني، أن الإعلام الحالي وخاصة في السنوات الأخيرة وتحديدًا في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بات مختلفًا كليًّا.

الإعلام التقليدي

وأضاف القحطاني، في تصريحات إلى “المواطن” على هامش منتدى الإعلام السعودي، أن الإعلام الجديد له معطيات كثيرة ومختلف عن الإعلام التقليدي، على الرغم من أن الإعلام التقليدي له كلمته ولو غاب عن الساحة.

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نقلة نوعية

ورأى الإعلامي القحطاني أن الإعلام السعودي يمر بنقلة نوعية جديدة تماشيًا مع رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وصفه بأنه الرجل الكبير ورجل الدولة ورجل المستقبل ورجل النهضة في كل المجالات، خاصةً وأن له دورًا كبيرًا في الإعلام.

وانطلقت في الرياض، أمس الاثنين، أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بتنظيم من هيئة الصحفيين بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، وحضور أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية ووزراء ومسؤولين محليين ودوليين لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي وواقعه ومستقبله.

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