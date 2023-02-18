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يتم رسم سيناريوهات بحسب المشكلة

المرجان: محتالون يستغلون مشاهير التواصل للترويج لمواقعهم

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٢ مساءً
المرجان: محتالون يستغلون مشاهير التواصل للترويج لمواقعهم
المواطن - فريق التحرير

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أكد مدير مركز الجرائم السيبرانية بجامعة نايف الدكتور عبدالرزاق المرجان، أن هناك حالات استغلال لمشاهير التواصل للترويج لمواقع الاحتيال المالي.

وأوضح المرجان خلال تصريحات لنشرة “الرابعة” على قناة “العربية”، أنه بالنسبة للضحية فهناك جزء غير مسؤول عنه، حيث إن المحتالين لديهم سيناريوهات متعددة لا بد النظر لهم بقدر من الذكاء، فهم يقومون برسم السيناريو على حسب المشكلة الحالية.

استغلال حوادث

واستشهد بكارثة الزلزال في سوريا وتركيا، وجمع الأموال والتبرعات لهما والتي يمكن أن يستغلها المحتالون، ولا يستطيع المواطن العادي الانتباه لهذه الأمور.

كما أوضح أنه يتم استغلال مشاهير مواقع التواصل للإعلان والترويج لمواقع الاحتيال المالي، فضلًا عن بعض القنوات والمواقع الموثوقة على مستوى المملكة والدول العربية تروج أيضًا.

بحث الأزمة

ولفت إلى أن الجهاز العلمي لمجلس الوزراء داخل الجامعة يحلل هذه المشكلة، ويبحث كيف تقع هذه المواقع الموثوقة ضحية لوكالة الإعلانات الخارجية والمحتالين.

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