المركز الوطني للأرصاد يوفر وظائف شاغرة بساعات عمل مرنة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن وظيفة مصمم جرافيك وموشن جرافيك.
وأعلن المركز الإعلامي للأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، عن توفر وظيفة شاغرة لـ مصمم جرافيك وموشن جرافيك.
ـ الحد الأدنى لسنوات الخبرة 8 سنوات
ـ المؤهل المطلوب بكالوريوس في نفس التخصص أو ما يعادله
ـ أن تكون لديه القدرة على تصميم وابتكار مدرجات مميزة ثابتة ومتحركة، لديه خبرة في إدارة محتوى المواقع الإلكترونية.
ـ لديه خبرة في إنتاج مقاطع كرتونية توعوية للأطفال.
ـ مبتكر في كتابة فكرة ( سيناريو ).
ـ لديه إلمام بالإنتاج الإعلامي 30 وأعمال الأنميشن.
وأشار مركز الأرصاد إلى أن عدد ساعات العمل 8 ساعات مرنة يتم الاتفاق فيها مع المركز، على أن يتم تغطية الأحداث والطوارئ عند الحاجة.
يتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي : [email protected]