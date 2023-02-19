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يتم الاتفاق فيها مع المركز على تغطية الأحداث

المركز الوطني للأرصاد يوفر وظائف شاغرة بساعات عمل مرنة

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
المركز الوطني للأرصاد يوفر وظائف شاغرة بساعات عمل مرنة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن وظيفة مصمم جرافيك وموشن جرافيك.

وأعلن المركز الإعلامي للأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، عن توفر وظيفة شاغرة  لـ مصمم جرافيك وموشن جرافيك.

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شروط التقديم :

ـ الحد الأدنى لسنوات الخبرة 8 سنوات

ـ المؤهل المطلوب بكالوريوس في نفس التخصص أو ما يعادله

ـ أن تكون لديه القدرة على تصميم وابتكار مدرجات مميزة ثابتة ومتحركة، لديه خبرة في إدارة محتوى المواقع الإلكترونية.

ـ لديه خبرة في إنتاج مقاطع كرتونية توعوية للأطفال.

ـ مبتكر في كتابة فكرة ( سيناريو ).

ـ لديه إلمام بالإنتاج الإعلامي 30 وأعمال الأنميشن.

ساعات العمل

وأشار مركز الأرصاد إلى أن عدد ساعات العمل 8 ساعات مرنة يتم الاتفاق فيها مع المركز، على أن يتم تغطية الأحداث والطوارئ عند الحاجة.

طريقة التقديم

يتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي :  [email protected]

 

 

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