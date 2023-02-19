المركز الوطني للأرصاد يوفر وظائف شاغرة بساعات عمل مرنة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن وظيفة مصمم جرافيك وموشن جرافيك.

وأعلن المركز الإعلامي للأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، عن توفر وظيفة شاغرة لـ مصمم جرافيك وموشن جرافيك.

شروط التقديم :

ـ الحد الأدنى لسنوات الخبرة 8 سنوات

ـ المؤهل المطلوب بكالوريوس في نفس التخصص أو ما يعادله

ـ أن تكون لديه القدرة على تصميم وابتكار مدرجات مميزة ثابتة ومتحركة، لديه خبرة في إدارة محتوى المواقع الإلكترونية.

ـ لديه خبرة في إنتاج مقاطع كرتونية توعوية للأطفال.

ـ مبتكر في كتابة فكرة ( سيناريو ).

ـ لديه إلمام بالإنتاج الإعلامي 30 وأعمال الأنميشن.

ساعات العمل

وأشار مركز الأرصاد إلى أن عدد ساعات العمل 8 ساعات مرنة يتم الاتفاق فيها مع المركز، على أن يتم تغطية الأحداث والطوارئ عند الحاجة.

طريقة التقديم

يتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي : [email protected]