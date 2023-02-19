المرور: شرطان لنقل ملكية مركبة حال وجود مخالفات على المالك

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد،أن وجود مُخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة.
جاء توضيح المرور ردًا على أسئلة أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، عن إمكانية نقل ملكية المركبة في حال وجود مخالفات على مالكها.
وأشارت المرور في ردها إلى أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري.
وفي وقت سابق، أكد المرور أهمية التزام قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري بشكل سنوي؛ ذلك لأن النظام يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً ما عدا المركبات الخاصة الجديدة، فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير للمرة الأولى.