المرور: عدم التزام الشاحنات بالسير في المسار الأيمن يعد مخالفة

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، أن عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق متعدد المسارات، يعد مخالفة مرورية.

وأوضحت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” من خلال صورة توضيحية أن سير الشاحنات في المسار الأيمن يُمكن المركبات الأخرى من القيادة بانسيابية.

وأشارت المرور إلى أن عقوبة المخالفة تبدأ من 3 آلاف لـ 6 آلاف ريال.

وكانت إدارة المرور قد خصصت في الطرق ذات المسارات المتعدد المسار الأيمن من الطريق للشاحنات وحددت لها سرعات محددة على الطرق سواء الداخلية أو الطرق السريعة، وذلك لتمكين المركبات الأخرى من السير على الطرق بانسيابية أكبر.