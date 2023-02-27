أمير الشرقية يقلد مساعد مدير الشرطة رتبته الجديدة رئيس الوزراء اليمني: الحوثيون أفشلوا الهدنة الإنسانية المرور: عدم التزام الشاحنات بالسير في المسار الأيمن يعد مخالفة صندوق التنمية العقاري يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض توقعات بهطول أمطار غزيرة وسيول بمعظم المناطق و”المدني” يحذر زلزال جديد يضرب شرق تركيا ممارسات خاطئة تُنشط المخدرات بين الطلبة خلال الاختبارات استخراج 7 قطع مغناطيسية من أمعاء طفل بحفر الباطن أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد حكم حبسه التخصصات الصحية تطلق برنامجاً تدريبياً في عدة تخصصات
أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، أن عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق متعدد المسارات، يعد مخالفة مرورية.
وأوضحت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” من خلال صورة توضيحية أن سير الشاحنات في المسار الأيمن يُمكن المركبات الأخرى من القيادة بانسيابية.
وأشارت المرور إلى أن عقوبة المخالفة تبدأ من 3 آلاف لـ 6 آلاف ريال.
وكانت إدارة المرور قد خصصت في الطرق ذات المسارات المتعدد المسار الأيمن من الطريق للشاحنات وحددت لها سرعات محددة على الطرق سواء الداخلية أو الطرق السريعة، وذلك لتمكين المركبات الأخرى من السير على الطرق بانسيابية أكبر.