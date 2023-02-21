المرور: يحظر على قائدي الدراجات الآلية الدخول بين المسارات

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قدمت الإدارة العامة للمرور عددًا من النصائح والتعليمات التي يجب على قائدي الدراجات الآلية الالتزام بها، من أجل سلامتهم وسلامة من حولهم.
وقالت إدارة المرور في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، إنه عند قيادة الدراجة الآلية يجب الحرص على ارتداء خوذة رأس متوافقة مع متطلبات السلامة، التأكد من تركيب لوحة الدراجة الآلية في مكانها المخصص.
كما يجب الالتزام بالمسار المحدد، وعدم الدخول بين المسارات، فضلًا عن التقيد بالسرعة المحددة، وترك مسافة أمان كافية.
وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، أن عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية، يعد مخالفة مرورية.
وأوضحت الإدارة، أن قيمة الغرامة المالية للمخالفة تتراوح ما بين ألف وألفي ريال، مؤكدة ضرورة عدم إهمال ارتداء الخوذة وذلك لسلامة قائدها.