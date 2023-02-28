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الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة عليها

المرور يدعو للاستفادة من مهلة إسقاط المركبات التالفة قبل ساعات من نهايتها

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
المرور يدعو للاستفادة من مهلة إسقاط المركبات التالفة قبل ساعات من نهايتها
المواطن - فريق التحرير

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دعت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، ملاك المركبات المهملة أو التالفة، إلى سرعة المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم دون رسم، والاستفادة من المهلة المحددة لذلك والتي تنتهي خلال ساعات.

إسقاط المركبة التالفة

وجددت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، التذكير بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنح ملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاطها من سجلاتهم، مهلة تصحيحية لمدة عام بدأت من تاريخ 1/ 3/ 2022م.

وأكدت أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة، سيعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

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