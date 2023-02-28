المرور يدعو للاستفادة من مهلة إسقاط المركبات التالفة قبل ساعات من نهايتها 45 ألف مستفيد من برامج رئاسة شؤون الحرمين في التوعوية والتوجيه إيلون ماسك يستعيد لقبه كأغنى شخص بالعالم ضبط مقيمين لنقلهما وإيوائهما 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير شرورة الأعلى حرارة بـ 35 مئوية و3 مدن تسجل الأدنى القبض على مواطن بحوزته 19.7 كجم من القات مخبأة داخل مركبة دراسة التنمية البشرية بالمناهج تقطع الطريق على دكاكين جني الأموال ملتقي الاستثمار يبحث رحلة تحول المملكة في قطاع النفايات اتهامات لواشنطن بإرسال مواد كيميائية سامة لأوكرانيا باحثان هولندي وعراقي يتوقعان موعد زلزال قادم
دعت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، ملاك المركبات المهملة أو التالفة، إلى سرعة المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم دون رسم، والاستفادة من المهلة المحددة لذلك والتي تنتهي خلال ساعات.
وجددت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، التذكير بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنح ملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاطها من سجلاتهم، مهلة تصحيحية لمدة عام بدأت من تاريخ 1/ 3/ 2022م.
وأكدت أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة، سيعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.