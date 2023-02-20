المساحة الجيولوجية: السعودية لم تتأثر بزلزال جنوب تركيا اليوم

أفاد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية حدثت جنوب تركيا مساء اليوم الاثنين، بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وأكد أبا الخيل خلال بيان، اليوم الاثنين، أن المملكة لم تتأثر ولله الحمد بهذه الهزة الأرضية؛ نظرًا لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية الشمالية.

أسباب الهزة

وبين متحدث المساحة الجيولوجية، أن سبب حدوث الهزة يرجع إلى تصادم الصفيحة التكتونية الأناضولية مع الصفيحة الإفريقي والعربية، على امتداد صدع الأناضول في الاتجاه الغربي، وهو صدع نشط زلزاليًّا، ويتوقع حدوث هزات ارتدادية تابعة لهذه الهزة الرئيسية وبقدر زلزالي أقل وبدون أي أثر على المملكة بمشيئة الله.