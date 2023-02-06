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لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية

المساحة الجيولوجية: المملكة لم تتأثر بزلزال تركيا وقوته 7.7 ريختر

2023-02-06 الساعة 2:07
المساحة الجيولوجية: المملكة لم تتأثر بزلزال تركيا وقوته 7.7 ريختر
المواطن - فريق التحرير

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أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن المملكة العربية السعودية لم تتأثر ولله الحمد بالهزة الأرضية التي حدثت بدولة تركيا صباح هذا اليوم الاثنين 15/7/1444هـ الموافق 6/2/2023م، الساعة 4:17:35 بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وذلك لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية والتي تبلغ أكثر من ١٠٠٠ كيلو متر.

حركة تكتونية نشطة

وبين أن سبب الهزة الأرضية يعود إلى الحركة التكتونية النشطة لصدع الأناضول بجنوب شرق تركيا، وهو صدع نشط زلزالياً بسبب الإجهادات التكتونية الناجمة عن تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية بمنطقة جبال طوروس جنوب شرق تركيا.

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