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لا تستند على دراسات ومتابعات ورصد

المساحة الجيولوجية تنفي وقوع زلزال بالبحر الأحمر: اجتهادات شخصية

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
المساحة الجيولوجية تنفي وقوع زلزال بالبحر الأحمر: اجتهادات شخصية
المواطن - فريق التحرير

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أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أنه لا يمكن التنبؤ بتوقيت ومواقع الزلازل، موضحًا أن ما أثير مؤخرًا مجرد اجتهادات شخصية لا تستند على دراسات ومتابعات ورصد، بل مجرد توقعات.
وقال في تصريحات نشرتها إمارة منطقة مكة المكرمة: “مركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية يتابع باستمرار وعلى مدار الساعة النشاط الزلزالي بمنطقة وسط البحر الأحمر على طول الصدع الأخدودي، وأن القدر الزلزالي من ضعيف إلى متوسط حيث منطقة شد تكتوني نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الإفريقية عن الصفيحة التكتونية العربية والتي تتصف بنشاط زلزالي أغلبه ضعيف إلى متوسط”.
وأضاف أن عدد الهزات التي يتم رصدها في البحر الأحمر لا يتجاوز العشرات أسبوعيًا وتعتبر غير محسوسة ولا تشكل أية خطورة.

وأكد أن المساحة الجيولوجية السعودية هي الجهة المعنية والمناطة بها الرصد الزلزالي بالمملكة، مشددًا على ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية فيما يتعلق برصد الزلازل.

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