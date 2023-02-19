المساحة الجيولوجية: لا نعلن عن الهزات الأرضية الصغيرة

لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل افتتاحه توقعات بارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة الأسبوع القادم 14 وظيفة شاغرة بشركة الحاج حسين رضا ميتا تتيح توثيق الفيسبوك وانستجرام بمقابل شهري 50 % خصم على رسوم عبور جسر الملك فهد للطلاب موسكو تتهم أوكرانيا والأوروبيين بالتحضير لاستفزاز خطير تشكيلة الشباب لمواجهة ناساف الأوزبكي استمتع بالشعاب المرجانية والحياة البحرية في لوست وورلد تفاصيل إصابة نيمار في مباراة باريس سان جيرمان وليل ضبط 328 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل أنه لا يتم الإعلان عن الهزات الأرضية الصغيرة التي تحصل في المملكة، لأنها غير محسوسة وليس لها خطورة.
فيديو | متحدث المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل: لا نعلن عن الهزات الأرضية الصغيرة التي تحصل في المملكة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/YMX8EkuFIaقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 19, 2023
وأوضح أبا الخيل في نشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن الهزات الأرضية التي يتم رصدها كلها صغيرة على مقياس ريختر ولا تشكل أي خطر، مؤكدًا أنها تعد غير محسوسة والسكوت عنها أفضل.
وكانت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية رصدت في وقت سابق هزة أرضية جنوب شرق المملكة العربية السعودية بقوة 4.1 على مقياس ريختر وبعمق 16 كم صباح هذا اليوم الساعة 7:55.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بحوالي 240 كم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان.
وأفاد بأنه وبناء على نتائج خريطة الشدة الزلزالية فإن الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية، وليست منها خطورة ولله الحمد بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة.
ولفت إلى أن الهيئة تتابع وتراقب وترصد الهزات الأرضية وتعمل على تحليلها وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق المملكة، والوضع في السعودية مطمئن.