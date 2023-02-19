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لأنها غير محسوسة وليست خطيرة

المساحة الجيولوجية: لا نعلن عن الهزات الأرضية الصغيرة

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤١ مساءً
المساحة الجيولوجية: لا نعلن عن الهزات الأرضية الصغيرة
المواطن - فريق التحرير

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كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل أنه لا يتم الإعلان عن الهزات الأرضية الصغيرة التي تحصل في المملكة، لأنها غير محسوسة وليس لها خطورة.

وأوضح أبا الخيل في نشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن الهزات الأرضية التي يتم رصدها كلها صغيرة على مقياس ريختر ولا تشكل أي خطر، مؤكدًا أنها تعد غير محسوسة والسكوت عنها أفضل.

تفاصيل الهزة الأرضية

وكانت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية رصدت في وقت سابق هزة أرضية جنوب شرق المملكة العربية السعودية بقوة 4.1 على مقياس ريختر وبعمق 16 كم صباح هذا اليوم الساعة 7:55.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بحوالي 240 كم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان.

لا يوجد خطورة

وأفاد بأنه وبناء على نتائج خريطة الشدة الزلزالية فإن الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية، وليست منها خطورة ولله الحمد بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة.

ولفت إلى أن الهيئة تتابع وتراقب وترصد الهزات الأرضية وتعمل على تحليلها وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق المملكة، والوضع في السعودية مطمئن.

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