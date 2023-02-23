Icon

إطلاق أغنية 1727 لـ ماجد المهندس احتفاءً بيوم التأسيس Icon التصريحات تُغرم رئيسي التعاون والعدالة 50 ألفًا Icon ألماني يرتدي الزي السعودي التراثي احتفاءً بيوم التأسيس Icon شكوى الهلال تُغرم تاليسكا 60 ألفًا Icon عروض ميدانية ومسيرات لحرس الحدود احتفاءً بيوم التأسيس Icon لحظة انهيار 5 مبانٍ دفعة واحدة في زلزال تركيا Icon مركز الغطاء النباتي: المواقع المقرر فتحها للرعي لا تشمل المحميات Icon المساعدات السعودية لسوريا تحمل مستلزمات تدفئة للمناطق المتضررة Icon رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ الملك سلمان Icon رحالة سعودية تسافر من جدة لـ حائل على دراجة نارية للاحتفال بيوم التأسيس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تشمل بطانيات وأغطية للنوم وفحم للتدفئة

المساعدات السعودية لسوريا تحمل مستلزمات تدفئة للمناطق المتضررة

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٧ مساءً
المساعدات السعودية لسوريا تحمل مستلزمات تدفئة للمناطق المتضررة
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف رئيس جمعية رعاية ضحايا الحروب والكوارث في سوريا معاوية حرصوني، أن المساعدات السعودية ركزت على مستلزمات التدفئة نظرًا لبرودة الطقس في مناطق الدمار السورية.

المناطق الأكثر ضررًا

وأوضح حرصوني خلال لقائه مع “قناة الإخبارية” أن ثلث الشاحنات التي دخلت الحدود السورية عبارة عن 44 شاحنة، سيتم السماح بدخول 20 شاحنة منها اليوم باتجاه المناطق الأكثر ضررًا بالشمال السوري وهي جنديرس وعفرين وأجزاء من إدلب .

وأضاف حرصوني أن هناك مساعدات ستتوجه غدًا عبر معبر الهوى لمناطق سلقين وحارم ، وهي من المناطق التي تضررت كثيرًا وأسفرت عن وفاة أكثر من 3 آلاف شخص.

مساعدات إغاثية

وأشار حرصوني إلى أن المساعدات ركزت على توفير بطانيات وأغطية للنوم وفحم للتدفئة بسبب برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة .

وفي وقت سابق، عبرت 20 شاحنة إغاثية سعودية، اليوم الحدود السورية من أجل توزيع المساعدات الإغاثية في المناطق السورية المتضررة من الزلزال.

وحملت الشاحنات المقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطنانًا من المواد الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الزلزال.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف وأمطار غزيرة
السعودية اليوم

الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف...

السعودية اليوم
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا الطائف
السعودية اليوم

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا...

السعودية اليوم
ضبط 33 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي
أخبار أمنية

ضبط 33 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق...

أخبار أمنية
لقطات صادمة لثور يهاجم تجمعًا دينيًا ويصيب 14 بالهند
غرائب

لقطات صادمة لثور يهاجم تجمعًا دينيًا ويصيب...

غرائب
توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم
السعودية اليوم

توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا...

السعودية اليوم
التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات
السعودية اليوم

التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات

السعودية اليوم
خبراء يتوقعون زلزالًا مدمرًا يجعل من كهرمان مرعش مجرد بروفة 
العالم

خبراء يتوقعون زلزالًا مدمرًا يجعل من كهرمان...

العالم
أمير نجران: حرس الحدود بالمملكة هو خط الدفاع الأول لحماية الوطن
السعودية اليوم

أمير نجران: حرس الحدود بالمملكة هو خط...

السعودية اليوم