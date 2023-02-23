المساعدات السعودية لسوريا تحمل مستلزمات تدفئة للمناطق المتضررة

كشف رئيس جمعية رعاية ضحايا الحروب والكوارث في سوريا معاوية حرصوني، أن المساعدات السعودية ركزت على مستلزمات التدفئة نظرًا لبرودة الطقس في مناطق الدمار السورية.

فيديو | رئيس جمعية رعاية ضحايا الحروب والكوارث في سوريا معاوية حرصوني لـ #الإخبارية: المساعدات السعودية تركز على مستلزمات التدفئة نظرا لبرودة الطقس في مناطق الدمار pic.twitter.com/k9Vwl9uLGe — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 23, 2023

المناطق الأكثر ضررًا

وأوضح حرصوني خلال لقائه مع “قناة الإخبارية” أن ثلث الشاحنات التي دخلت الحدود السورية عبارة عن 44 شاحنة، سيتم السماح بدخول 20 شاحنة منها اليوم باتجاه المناطق الأكثر ضررًا بالشمال السوري وهي جنديرس وعفرين وأجزاء من إدلب .

وأضاف حرصوني أن هناك مساعدات ستتوجه غدًا عبر معبر الهوى لمناطق سلقين وحارم ، وهي من المناطق التي تضررت كثيرًا وأسفرت عن وفاة أكثر من 3 آلاف شخص.

مساعدات إغاثية

وأشار حرصوني إلى أن المساعدات ركزت على توفير بطانيات وأغطية للنوم وفحم للتدفئة بسبب برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة .

وفي وقت سابق، عبرت 20 شاحنة إغاثية سعودية، اليوم الحدود السورية من أجل توزيع المساعدات الإغاثية في المناطق السورية المتضررة من الزلزال.

وحملت الشاحنات المقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطنانًا من المواد الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الزلزال.