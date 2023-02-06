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بعد الحديث عن نوم مندوب فلسطين أثناء عملية التصويت

المسحل: رئيس الاتحاد الفلسطيني اعتذر بعد الامتناع عن التصويت لملف السعودية 2027

2023-02-06 الساعة 12:24
المسحل: رئيس الاتحاد الفلسطيني اعتذر بعد الامتناع عن التصويت لملف السعودية 2027
المواطن - فريق التحرير

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كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، حقيقة امتناع جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن التصويت لملف السعودية لاستضافة كأس أمم آسيا 2027.

ملف السعودية 2027

وقال المسحل في حديثه لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “الرجوب كان صوت لي على الدخول في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبعدها طول اجتماع الكونجرس في الاتحاد الآسيوي، فجاء الرجوب واعتذر للرحيل لأنه شعر بالإجهاد، لم يكن معلومًا أنه سيكون هناك تصويت لاختيار البلد المستضيفة لـ كأس أمم آسيا 2027”.

جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

وأضاف المسحل: “يُوجد 3 خيارات من أجل تحديد صوتك وهم قبول رفض أو امتناع، بشكل تلقائي إذا لم تصوت فالصوت يتحول إلى امتناع”.

وتابع المسحل: “جاءت مندوبة من رئيس الاتحاد الفلسطيني تعتذر لي بشدة لأنهم لم يكونوا يعلموا بوجود تصويت، وأنا مقتنع بهذا المبرر لأنه قبل 4 أشهر من الآن، كان رئيس الاتحاد الفلسطيني يدعمني لمنصبي في الفيفا وعلاقتنا مع الاتحاد الفلسطيني قوية للغاية”.

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