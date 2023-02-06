المسحل: من تحدث عن قدرتنا في رفع العقوبة عن الهلال موهوم قانونيًّا

تحدث ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن ذهاب الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب بدون رفع عقوبة منع التسجيل عن أزرق الرياض بسبب قضية محمد كنو.

وقال المسحل في برنامج “أكشن مع وليد”: “القانون الأساسي في لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم يُلزمنا في اتحاد القدم باحترام أي قرار يُصدر من مركز التحكيم الرياضي السعودي، وقرار مركز التحكيم بمنع الهلال من التسجيل كان قرارًا ملزمًا للجميع ولو كان هناك أي مجال يسمح به القانون لمساعدة الأزرق، لسلكناه”.

وأضاف: “من يعتقد أنه كان بمقدور الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفع العقوبة من على أزرق الرياض موهوم قانونيًا، والبعض استغل عاطفة الجماهير لإثارة الأمر”.

وتابع المسحل: “لن نمنع أي ناد من الذهاب إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) والبعض لا يزال يخلط بين اتحاد القدم ومركز التحكيم الرياضي السعودي، ولا تجمعنا علاقة كل مؤسسة لحالها”.