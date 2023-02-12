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المسحل ناعيًا يوسف السالم: كان مثالًا رائعًا للإخلاص والتفاني

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
المسحل ناعيًا يوسف السالم: كان مثالًا رائعًا للإخلاص والتفاني
المواطن - فريق التحرير

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حرص مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل على نعي نجم الهلال السابق والجبيل الحالي، يوسف السالم الذي وافته المنية، اليوم الأحد.

المسحل ينعى يوسف السالم

وأعلن نادي الجبيل، عن وفاة لاعبه السالم اليوم، بعد معاناته مع مرض مفاجئ تعرض له خلال الفترة الماضية، وتواجده في العناية المركزة.

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يوسف السالم
السالم

وقال المسحل: “نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة منسوبي الاتحاد السعودي أقدم التعازي للوسط الرياضي وأسرة اللاعب وذويه بفقدان لاعب كان مثالًا رائعًا للإخلاص والتفاني والانضباط والتميز”.

واختتم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانه قائلًا: “أسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة ولأسرته الكريمة الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

يوسف السالم
السالم

الوسط الرياضي ينعى السالم

وفور الإعلان عن وفاة لاعب الجبيل صاحب الـ37 عامًا، أصبح اسم يوسف السالم ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نظرًا للتفاعل الكبير من الوسط الرياضي والجماهير.

وبدأ السالم مسيرته في صفوف القادسية، وانتقل إلى نادي الهلال، ومنه للشباب ثم الاتفاق، وانضم إلى عدد من الأندية، وكان آخرها الجبيل، كما مثل المنتخبات السعودية في الفئات السنية.

وفاة يوسف السالم
السالم

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