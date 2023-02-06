المسحل: وزير الرياضة لا يتدخل في عمل اتحاد القدم

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قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: إن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لم يتدخل مطلقًا في عمل اتحاد القدم خلال فترة الـ3 سنوات ونصف التي كان فيها يعمل كرئيس لاتحاد القدم.
ياسر المسحل – رئيس اتحاد كرة القدم السعودي: يوجد تناغم مع سمو وزير الرياضة وأنا محظوظ بوجود الأمير عبدالعزيز الفيصل .. دائمًا يطالبنا بتطبيق النظام ولا يتدخل في القرارات#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 5, 2023
وتحدث المسحل في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “أنا محظوظ بتواجد الأمير عبدالعزيز الفيصل، لا يتدخل في عمل اتحاد القدم مطلقًا، ودائمًا يقول لنا طبقوا النظام، هو رجل ذكي ويعمل باحترافية”.
واضاف المسحل: “تكفي إشادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ وزير الرياضة حيث وصفه بالشغوف والمتابع دائمًا لكل الملفات المهمة الخاصة بالرياضة في المملكة”.
وتابع رئيس اتحاد القدم: “موقف جمع بيني وبين الأمير عبدالعزيز الفيصل، كان بخصوص رغبة أضواء العريفي في الاستقالة من عملها في عضوية مجلس إدارة اتحاد القدم للعمل في وزارة الرياضة، تواصلت مع وزير الرياضة وأخبرني بأنه لن يتدخل وطلب مني التفاهم معها، حقيقة كنت أريد من أضواء الاستمرار معنا ولكن هذه هي رغبتها”.