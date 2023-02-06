Icon

مبدع نيجيري يحول النعال المستعملة للوحات فنية رائعة Icon المسحل: وزير الرياضة لا يتدخل في عمل اتحاد القدم Icon أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير: على الخشم وتأمري Icon دموع عاملة صينية تعرضت للإهانة تلهب التواصل الاجتماعي Icon جنوب إفريقيا تسجل حالتي إصابة بالكوليرا Icon أبرز 10 أحداث حدثت في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية بـ موجز “المواطن” Icon المسحل: من تحدث عن قدرتنا في رفع العقوبة عن الهلال موهوم قانونيًّا Icon 30 عملًا فنيًّا وقصصًا مُلهمة بانتظاركم في معرض طريق للنحت Icon المسحل يقسم: لا أعرف ممول صفقة رونالدو واتحاد القدم لم يتدخل فيها Icon رئيس اتحاد القدم السعودي: كلمات ولي العهد أزاحت الضغط من على لاعبي الأخضر في مباراة الأرجنتين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
متحدثًا عن مطالبة الفيصل بتطبيق النظام دائمًا

المسحل: وزير الرياضة لا يتدخل في عمل اتحاد القدم

2023-02-06 الساعة 1:20
المسحل: وزير الرياضة لا يتدخل في عمل اتحاد القدم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: إن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لم يتدخل مطلقًا في عمل اتحاد القدم خلال فترة الـ3 سنوات ونصف التي كان فيها يعمل كرئيس لاتحاد القدم.

وتحدث المسحل في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “أنا محظوظ بتواجد الأمير عبدالعزيز الفيصل، لا يتدخل في عمل اتحاد القدم مطلقًا، ودائمًا يقول لنا طبقوا النظام، هو رجل ذكي ويعمل باحترافية”.

واضاف المسحل: “تكفي إشادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ وزير الرياضة حيث وصفه بالشغوف والمتابع دائمًا لكل الملفات المهمة الخاصة بالرياضة في المملكة”.

وتابع رئيس اتحاد القدم: “موقف جمع بيني وبين الأمير عبدالعزيز الفيصل، كان بخصوص رغبة أضواء العريفي في الاستقالة من عملها في عضوية مجلس إدارة اتحاد القدم للعمل في وزارة الرياضة، تواصلت مع وزير الرياضة وأخبرني بأنه لن يتدخل وطلب مني التفاهم معها، حقيقة كنت أريد من أضواء الاستمرار معنا ولكن هذه هي رغبتها”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كايلي جينر وترافيس سكوت يعلنان انفصالهما
مشاهير

كايلي جينر وترافيس سكوت يعلنان انفصالهما

مشاهير
مستشار زيلينسكي يوبخ ماسك
العالم

مستشار زيلينسكي يوبخ ماسك

العالم
فيا رياض تجربة إبداعية فريدة تخاطب الحواس...
السعودية اليوم

فيا رياض تجربة إبداعية فريدة تخاطب الحواس...

السعودية اليوم
فتاة أمريكية تنهال بالضرب المبرح على زميلتها...
غرائب

فتاة أمريكية تنهال بالضرب المبرح على زميلتها...

غرائب
إصابة 10 طالبات في حادث تصادم وانقلاب...
أخبار رئيسية

إصابة 10 طالبات في حادث تصادم وانقلاب...

أخبار رئيسية
النصر يستهدف ضم كريم بنزيما
الرياضة

النصر يستهدف ضم كريم بنزيما

الرياضة
أوروبا غير مستعدة لمواجهة بوتين بحرب الديزل
السوق

أوروبا غير مستعدة لمواجهة بوتين بحرب الديزل

السوق
مارسيلو قد يزامل رونالدو في النصر
الرياضة

مارسيلو قد يزامل رونالدو في النصر

الرياضة