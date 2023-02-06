المسحل يقسم: لا أعرف ممول صفقة رونالدو واتحاد القدم لم يتدخل فيها

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أوضح ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه لا يعلم من مول صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو وانضمامه لنادي النصر مطلع شهر يناير الماضي.
ياسر المسحل: أقسم بالله لا أعرف من مول صفقة #رونالدو واتحاد الكرة السعودي لم يتدخل او يمول.. اللعب المالي النظيف سيتم تطبيقه بالموسم القادم#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 5, 2023
وقال رئيس اتحاد القدم السعودي في حديثه مع برنامج “أكشن مع وليد”: “والله لا أعرف من موّل صفقة النجم البرتغالي واتحاد القدم لم يتدخل لتمويل الصفقة، في الاتحاد السعودي نملك لجنة الكفاءة المالية برئاسة عبدالله كبوها، لكن تطبيق اللعب المالي النظيف، سيكون بداية من الموسم المقبل”.
وأضاف المسحل: “لست معنيًّا بالإعلان عن ممول صفقة اللاعب البرتغالي للنصر، وحتى لو كنت معنيًّا لن أُعلن، كذلك لا يمكنني الحكم على مستوى رونالدو فنيًّا لأنني لست ناقدًا رياضيًّا، ولا يمكنني الحكم على أي صفقة ناد مع اللاعب”.
وكان النجم البرتغالي انضم إلى نادي النصر لمدة عامين مقابل راتب سنوي قدره 200 مليون يورو كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.