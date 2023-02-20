المسند: يوجد كائنات حية عاقلة في الفضاء ومن لا يصدق يرجع لتفسير القرآن

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا أ. د. عبدالله المسند، وجود كائنات حية عاقلة في الفضاء، مشيرًا إلى أنه تم رصد ظاهرة الأطباق الطائرة منذ آلاف السنين.

كائنات حية عاقلة

وقال المسند خلال لقاء له مع برنامج الراصد، اليوم الاثنين: لسنا وحدنا في هذا الكون، ويوجد كائنات حية عاقلة، وهناك إشارات ملفتة للانتباه، وتم رصدها والأطباق الطائرة موجودة منذ آلاف السنين.

وتابع: ربما من الصعب على الإنسان التواصل مع هذه الكائنات، إلا أنه هناك الكثير من الأجهزة والهوائيات ترسل ذبذبات، وموجات تلفزيونية إلى كافة الاتجاهات لعل وعسى أن تلتقط هذه الذبذبات الكائنات الحية العاقلة، أو هذه الموجات حتى يعلم أن هناك إنسًا وبشرًا بهذه الأشكال، وبهذا البعد وهذا موقعنا من المجموعة الشمسية، ومن مجرة التبانة، ولكن خلال هذه العقود الماضية لم يأتِ أي إجابة.

إشارات للفت الانتباه

لفت المسند إلى وجود بعض الإشارات للفت الانتباه، ولا يمكن وصفها بأنها عاقلة، فقد تم رصدها من قبل مراكز البحث الفضائية والفلكية، ولكن من الصعب القول بأنها قادمة من كائنات حية، وأيضًا الأطباق الطائرة، مشيرًا إلى أن هذه الكائنات الذكية جاءت ووصلت إلى الأرض في أوقات مبكرة وقبل آلاف السنين بل من حضارات قديمة خاصة الفرعونية، وهناك ما تبقى من آثار منها في مصر والعراق بعض الرسومات القريبة جدًّا لتلك الأطباق وتشير لها.

ولفت المسند إلى أن تلك الكائنات ربما يكونون أذكى منا وعندهم من الإمكانيات ومن التقنيات والتكنولوجيا التي تمكنهم من الوصول إلى كوكب الأرض.

فيديو | أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا أ.د عبد الله المسند: أدعو كل من يرتاب من موضوع الكائنات الفضائية ولا يصدق وجودها أن يفتح تفسير القرآن وسيجد أوصافا عجيبة وغريبة وبعض الأقوال تشير لتلك الكائنات#الراصد pic.twitter.com/fcDRVOzCMh — الراصد (@alraasd) February 20, 2023

واستطرد أستاذ المناخ بجامعة القصيم: أدعو كل من يرتاب من موضوع الكائنات الفضائية ولا يصدق وجودها أن يفتح تفسير القرآن وسيجد أوصافًا عجيبة وغريبة وبعض الأقوال تشير لتلك الكائنات.