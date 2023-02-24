المشروبات الغازية سبب زيادة السمنة في السعودية

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أوضح استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور خالد مرزا، أسباب زيادة السمنة وعمليات التكميم في المملكة خلال الفترة الأخيرة.
فيديو | استشاري جراحة السمنة والمناظير د. خالد مرزا:
رفع أسعار مشروبات الطاقة خفف من نسبة المستهلكين.. والمشروبات الغازية سبب في زيادة السمنة وعمليات التكميم في السعودية #الراصد pic.twitter.com/56jE3p4DQQ
— الراصد (@alraasd) February 23, 2023
وقال: مرزا خلال لقائه مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، إن المشروبات الغازية سبب في زيادة السمنة وعمليات التكميم في المملكة، مشيرًا إلى أن رفع أسعار مشروبات الطاقة خفف من نسبة المستهلكين.
وتابع: أن سبب الزيادة أيضًا، هي العوامل الاجتماعية، وسوء السلوك الغذائي، وتناول وجبات المطاعم.
وبحسب موقع وزارة الصحة فإن من أسباب السمنة ما يلي: