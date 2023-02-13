Icon

وزير الإسكان يرد على سؤال “المواطن” بشأن استفادة الأسر الضمانية من القروض العقارية Icon الحضور الجماهيري بدوري روشن يتجاوز المليون مشجع Icon الحقيل: أكثر من مليون و400 ألف مستفيد من الدعم السكني Icon رقم مميز لمصطفى فتحي مع بيراميدز Icon رئيس البرلمان التركي: السعوديون أثبتوا أنهم نِعم الأخ والصديق Icon لحظة إنقاذ الفريق السعودي لفتاة مصابة في زلزال تركيا Icon الاتحاد في اختبار صعب ضد الاتفاق Icon لقطات مذهلة لدخول كويكب المجال الجوي للأرض Icon المملكة حققت إنجازات نوعية في عام 2022 رغم صعوبته Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519 نقطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لدعم ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل

المصرف الإسلامي العراقي وشركة إم إس إيه نوفو يطلقان أول وأكبر صندوق تكنولوجي مستقل يركز على العراق

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
المصرف الإسلامي العراقي وشركة إم إس إيه نوفو يطلقان أول وأكبر صندوق تكنولوجي مستقل يركز على العراق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

مع تسارُع التوجُّه العالمي نحو الرقمنة في أعقاب جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، أصبح تنفيذ الحلول عبر الإنترنت أكثر أهمية وأشد إلحاحًا لمسايرة سلوكيات المستهلك المتحوّرة وظروف السوق الجديدة. إلى جانب ذلك، وخاصة في أسواق التكنولوجيا الناشئة، يُمكّن دمجُ التكنولوجيات التي تُحدث نقلة نوعية أو تحوُّلًا نموذجيًا المستهلكينَ والشركاتِ والحكوماتِ من مواكبة التطورات الحاصلة.

إذْ تسمح التكنولوجيات المتطورة بتأسيس بُنية تحتية افتراضية في نقاط التأخير المادية، الأمر الذي يسمح بتقديم خدمات حساسة غير ممكنة ولا حتى محتملة في العالم الواقعي الذي يفتقر إلى الاتصال بالإنترنت. ليس ثمة مكان أكثر أهمية لهذا الطلب من العراق، حيث تُوصف بالسوق ذات الإمكانات الهائلة وغير المستغلة، المتوقفة نتيجة الافتقار التاريخي للبنية التحتية المتماسكة وغير المتصلة بالإنترنت. علمًا أنّ العراق يفتخر بقاعدة المستهلكين الشابة التي تتمتع بالذكاء التكنولوجي والدراية والثقافة العالية، فضلًا عن القوة الشرائية العالية نسبيًا. رغم ذلك، ما زال هؤلاء الأفراد يعانون من التحديات التي تفرضها البنية التحتية القديمة أو المعطلة، وسلاسل التوريد المجزأة.

قد يهمّك أيضاً
Img

محكمة جزائرية تقضي بسجن شقيق بوتفليقة 12 عامًا

Img

الخطيب: سنلعب للفوز على ريال مدريد

لسد هذه الفجوة، يعمل المصرف الإسلامي العراقي (“آي آي بي”) بالشراكة مع شركة إم إس إيه نوفو (“إم إس إيه”)، بالتعاون مع شركة ياغ كابيتال (“ياغ”) كمستشار أول لهذه الشراكة. فقد حان الوقت لإرساء السكك والمنصات الرقمية التي سيقوم عليها تنفيذ كافة الخدمات التجارية والمالية المستقبلية، بالإضافة إلى الإدارة الحكومية والخدمات الصحية.

ومن الأهمية بمكان، في ظل هذه الظروف، ألا يقتصر الأمر على الاستثمار في الشركات الناشئة فحسب، بل المشاركة بشكل مباشر أيضًا في بناء الشركات التي تدمج القدرات التقنية وأفضل الممارسات العالمية التي جمعتها شركة إم إس إيه نوفو مع المعرفة بالسوق المحلية وقدرات التنفيذ لدى المصرف الإسلامي العراقي. تاريخيًا، يعتبر هذا المشروع المحاولة الأولى من نوعها في العراق، وأكبر تجمع لرأس المال تم تجميعه على الإطلاق للاستثمار في النظام البيئي التكنولوجي في البلاد. لا تهدف هذه المبادرة إلى خلق قيمة للمستثمرين والمساهمين في المصرف الإسلامي العراقي فحسب، بل تسعى أيضًا إلى إطلاق عجلة الابتكار في السوق العراقي. من خلال تمويل وبناء وتوجيه الجيل القادم من قادة الأعمال العراقيين، يعمل هذا المسعى على إرساء الأسس للنجاح الاقتصادي والاجتماعي للبلاد على المدى الطويل.

ويقوم المستثمرون النشطون في العراق فعليًا على هذا الصندوق، حيث شاركوا معًا في قيادة أكبر عملية تمويلية شاملة في تاريخ الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العراقية باستخدام التطبيق المتميز، بلي. هذا وتتمحور قطاعات الاستثمار المستهدفة حول اللوجستيات الأساسية والبنية التحتية للمدفوعات على اختلاف مستوياتها، والمنصات التكنولوجية للمستهلكين، وعوامل تمكين الشركات.

وفي هذا الشأن قال رئيس مجلس إدارة المصرف الإسلامي العراقي أحمد وليد أحمد: “يسعدنا العمل مع شركائنا لدعم ريادة الأعمال في العراق. فمن خلال التعاون في هذه المبادرة لدعم الأعمال المحلية، سيتسنى لنا تعزيز الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار، وإضافة قيمة إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر العمود الفقري والدعامة الأساسية للاقتصاد المحلي. كما يحظى المصرف بالمكانة والمؤهلات التي ستمكنه من فهم التحديات التي تواجهها الشركات المحلية في خضم السوق المتقلب، وتقديم التوجيه والدعم الكافيين لتلك الشركات، فضلًا عن خلق القيمة لتلك المشاريع لضمان نجاحها.”

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال بن هاربورغ، الشريك الإداري لشركة إم إس إيه نوفو: “نحن متحمسون للشراكة مع المصرف الإسلامي العراقي سعيّا منّا للاستفادة من خبراتنا ورؤيتنا وتقنياتنا العالمية لتحديد وبناء شركات تكنولوجية رائدة لتلبية الاحتياجات في السوق العراقية الجاذبة للغاية.”

بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة ياغ كابيتال، السيد يزن أبو غلال: “ستحقق هذه الشركة العديد من الميزات الملموسة للاقتصاد الرقمي العراقي، بما في ذلك زيادة الكفاءة، وتحسين الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتحسين التواصل والشفافية.

وتابع: “نحن نؤمن بتمكين ودعم ومناصرة رواد الأعمال الشباب في العراق، لدفع الابتكار وقيادة الثورة الرقمية للاقتصاد المحلي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards
الرياضة

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards

الرياضة
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...
السعودية اليوم

رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل

وظائف
حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...
العالم

حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...

العالم
كلب يعض فنانة مصرية بالشارع
مشاهير

كلب يعض فنانة مصرية بالشارع

مشاهير
حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...
السعودية اليوم

حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...

السعودية اليوم
ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...
السعودية اليوم

ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...

السعودية اليوم