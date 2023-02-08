Icon

فوائد عديدة للفقع منها تقوية العظام وتنشيط الجسم Icon جوازات مطار الملك خالد الدولي تستقبل المسافرين بختم ليب 23 Icon هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب الجزائر Icon بريطانيا تنزلق إلى أزمة اقتصادية بسبب أسعار الطاقة Icon بدء إيداع الدفعة الـ63 من حساب المواطن Icon الهلال يواجه ريال مدريد للمرة الأولى في نهائي كأس العالم للأندية Icon إعلامي يختبر الطفل الخوارزمي باجنيد بمعادلة طويلة على الهواء Icon سوريون إلى مثواهم الأخير في مشهد تقشعر له الأبدان Icon علي معلول يُسجل الهدف الأول لـ الأهلي Icon خالد الفيصل يكرم الفائزين بجائزة مكة للتميز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يبدع في تصوير المجرات والنجوم

المصور الفلكي أبو بكر لـ”المواطن”: الأخوات السبع أهم صورة في مسيرتي

2023-02-08 الساعة 11:21
المصور الفلكي أبو بكر لـ”المواطن”: الأخوات السبع أهم صورة في مسيرتي
المواطن - حوار : ولاء المطرفي

مواضيع ذات علاقة

بدأ المصور الفلكي السعودي  أبو بكر عبدالله حياته المهنية كمصور للنادي السعودي في جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ضمن مهامه تغطية الاحتفالات وفعاليات النادي مثل الأعياد واليوم الوطني وغيرها من الفعاليات، وبعد تخرجه وعودته للوطن وخلال جائحة كورونا والحجر المنزلي، قرر دخول وتجربة مجال التصوير الفلكي.

المواطن” التقت المصور الفلكي  وكان هذا الحوار:

قد يهمّك أيضاً
Img

وزير الخارجية فيصل بن فرحان يصل العراق

Img

لهجة السفير الأمريكي بتونس خلال تقديم نفسه تثير تفاعلًا كبيرًا

حدثنا عن نفسك وبداية ممارستك لتصوير الفلك؟

أبو بكر عبدالله 28 عامًا، حاصل على البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة University of Arizona في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدايتي في مجال التصوير بصفة عامة كانت خلال فترتي في الجامعة، حيث كنت أعمل كمصور للنادي السعودي في الجامعة، قررت دخول وتجربة مجال التصوير الفلكي؛ حيث إنه يلفتني كل ما له علاقة بالفضاء الفسيح، مع العلم أنني لم أكن أملك أي خلفية عن هذا المجال سواء معلومات علمية أو تصويرية.

لكن بعد متابعتي لعدة مصورين فلكيين في العالم العربي، قررت خوض التجربة، في شهر يناير من عام 2021 قمت باستخدام كاميرتي الخاصة مع عدسة ذو بعد بؤري 135 مليمترًا ومتتبع للنجوم وقمت بتصوير أول صورة فلكية لي كانت لسديم الجبار الذي يعد أسطع سديم في السماء.

ما هي المعدات التي يتم استخدامها وكيفية صناعتها؟

معدات التصوير الفلكي تنقسم لقسمين كل قسم له استخداماته؛ القسم الأول خاص بتصوير الكواكب والشمس والقمر، والقسم الثاني خاص بتصوير الأجرام السحيقة مثل السدم والمجرات والعناقيد النجمية، تصوير الشمس والقمر والكواكب يعتبر القسم الأسهل والأرخص في هذا المجال؛ حيث إن كل ما يحتاجه المصور هو تليسكوب ذو بعد بؤري عالٍ مع جهاز تتبع وكاميرة فلكية صغيرة.

وأشار إلى أن أشهر التليسكوبات في هذا القسم هو تليسكوب Celestron 127slt الذي يأتي مع متتبع خاص للنجوم وجهاز توجيه تلقائي، ولا يحتاج المصور للابتعاد عن التلوث الضوئي حتى يقوم بتصوير هذه الأجرام. أما تصوير السدم والمجرات فيحتاج المصور كاميرة فلكية ذات نظام تبريد، تليسكوب ذو عدسات مخصصة لتصوير الأجرام السحيقة، جهاز تتبع دقيق جدًّا وبعض الملحقات الأخرى، بالإضافة إلى الابتعاد عن التلوث الضوئي وتصوير الجرم لساعات طويلة.

كم يومًا تأخذ الصورة حتى تظهر؟

التصوير الفلكي للأجرام السحيقة يتطلب تصوير الجرم لساعات طويلة جدًّا. كلما زادت عدد الساعات التي تم تصوير الجرم فيها تكون النتيجة ذات تفاصيل أفضل. لكن في الغالب تصوير الأجرام السحيقة يتطلب على الأقل 8 ساعات تصوير خارج أضواء المدينة للحصول نتيجة مرضية. أما من داخل المدينة فسيحتاج المصور في حدود الـ20 ساعة تصوير على الأقل على مدى عدة أيام. وبالطبع عدد الساعات المطلوبة يختلف من جرم لآخر حسب قوة إضاءة هذا الجرم.

ما نوع التلسكوب الذي تستخدمه؟

هناك نوعان رئيسيان من التليسكوبات (عاكسة وكاسرة)، لكل منهما مميزاته وعيوبه. شخصيًّا لديّ تليسكوب واحد من كل نوع. تليسكوبي العاكس هو iOptron RC6 أستخدمه لتصوير الأجرام الصغيرة بسبب أن التليسكوب ذو بعد بؤري عالٍ، أما التليسكوب الكاسر William Optics Z61 أقوم باستخدامه لتصوير الأجرام الكبيرة مثل السدم.

هل يمكن أن يساعد التصوير على اكتشافات فلكية؟

بالطبع التصوير الفلكي يمكن أن يساعد بشكل كبير جدًّا في اكتشاف أجرام جديدة في الفضاء. أقرب مثال على ذلك ما قام به عدد من المصورين الفلكيين الشهر الماضي باكتشاف سديم جديد مكون من غاز الأوكسجين الثلاثي يقع فوق أقرب المجرات لنا (مجرة أندروميدا). وما زال الفضاء مليئًا جدًّا بالأجرام التي لم تكتشف بعد.

ما هي خططك المستقبلية في هذا المجال؟

إحدى أهم خططي في هذا المجال هي نشر ثقافة التصوير الفلكي في المملكة العربية السعودية. أما عن الخطط المستقبلية فأعمل على أن أملك مرصدًا فلكيًّا ذا تحكم عن بعد بعيد عن التلوث الضوئي لتسهيل عملية التصوير والخروج بنتائج واكتشافات جديدة في هذا المجال تعود على المملكة العربية السعودية بالنفع في مجال الفضاء بصفة عامة.

ما هي أفضل صورة صورتها فلكيًّا وترى أنها من ضمن إنجازاتك؟

ولله الحمد لديّ العديد من الصور التي تم نشرها في حسابات ومجلات عالمية مثل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، مجلة BBC Sky at Night بالعربية، ناشيونال جيوجرافيك، وغيرها من المواقع. صورتي لعنقود الثريا أو كما تسمى “الأخوات السبع” التي قمت بتصويرها من إحدى صحاري المملكة أعتبرها أهم صورة في مسيرتي التصويرية لعدة أسباب.

كانت أول صورة أقوم بتصويرها من وسط الصحراء، وأيضًا أول صورة تقوم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بنشرها في حسابهم كواحدة من أجمل الصور الملتقطة، بالإضافة إلى أنه تم نشرها في مجلة BBC Sky at Night بالعربية. يعتبر عنقود الثريا أحد أجمل الأجرام الموجودة في السماء، وهو عبارة عن عنقود نجمي مكون من عدة نجوم، ونستطيع رؤية 8 من هذه النجوم بالعين المجردة بعيدًا عن التلوث الضوئي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...
السعودية اليوم

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...

السعودية اليوم
نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...
غرائب

نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...

غرائب
فشل أول مهمة فضائية بريطانية
تكنولوجيا

فشل أول مهمة فضائية بريطانية

تكنولوجيا
نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...
الرياضة

نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...

الرياضة
لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران
العالم

لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران

العالم
الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...
السعودية اليوم

الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...

السعودية اليوم
مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...
السعودية اليوم

مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...

السعودية اليوم
إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة
السعودية اليوم

إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة

السعودية اليوم