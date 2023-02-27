المظاهرات تجتاح فرنسا احتجاجًا على إرسال أسلحة لأوكرانيا

تظاهر آلاف الأشخاص، في العاصمة الفرنسية باريس؛ احتجاجًا على إرسال شحنات الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا.

لا للحرب العالمية الثالثة

وأفاد منظمو المسيرة من حزب باتريوتس أن الاحتجاجات خرجت أيضًا في عشرات الأماكن الأخرى في جميع أنحاء فرنسا، وحمل المتظاهرون أعلامًا وطنية ولافتات كتب عليها من أجل السلام ولا للحرب العالمية الثالثة، ولنخرج من الناتو، وفقًا لما نقلت وكالة سبوتنيك.

وفى وقت سابق نظم الآلاف من الألمان مظاهرة تطالب بوقف الحرب وإنهاء التواجد الأمريكي في قاعدة رامشتاين العسكرية.

السبيل الوحيد للخروج من الصراع

وقال فلوريان فيليبوت، أحد المشاغبين المتشككين في أوروبا والذي دعا إلى التجمعات: إن محادثات السلام هي السبيل الوحيد للخروج من الصراع الأوكراني. وحذر من أن إمدادات الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا تقرب الجميع من حرب عالمية ثالثة.

وأضاف فيليبوت أن تبني الاتحاد الأوروبي عشر جولات من العقوبات ضد روسيا في غضون عام يظهر أن هذه القيود لا تعمل. وانتقد فرنسا وأوروبا لاتباعهما الولايات المتحدة بشكل أعمى، حتى بعد أن فجرت على ما يبدو خطوط أنابيب الغاز المهمة تحت بحر البلطيق.

العدو التالي

كما هاجم الناتو، الآلة العسكرية التي كان يجب تفكيكها في نهاية الحرب الباردة، وهذا جيد فقط لبدء النزاعات. وقال: إن الناتو سيجعل الصين تقف في صف لتكون بمثابة العدو التالي له مع استمرار اشتعال خطاب تايوان.