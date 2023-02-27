Icon

آلاف المتظاهرين في ألمانيا يطالبون بإغلاق القاعدة الأمريكية Icon باريس سان جيرمان يُمطر شباك مارسيليا بثلاثية ويحسم كلاسيكو فرنسا Icon سافر من ألمانيا على الدراجة الهوائية وتوفي على مشارف مكة المكرمة Icon المظاهرات تجتاح فرنسا احتجاجًا على إرسال أسلحة لأوكرانيا Icon ميلان يهزم أتالانتا ويعزز تواجده بالمركز الثالث Icon أمن الطرق لقائدي المركبات بالشرقية: انتبهوا من الضباب Icon إصابة موسى ماريجا بتمزق في العضلة الخلفية Icon بدء إيداع راتب فبراير مع اقتراب التسوق لشهر رمضان Icon مواطن: امنعوا تصوير النعمة واحترموا مشاعر الفقراء Icon الهلال يصل للفوز رقم 100 في دوري أبطال آسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لا للحرب العالمية الثالثة ولنخرج من الناتو

المظاهرات تجتاح فرنسا احتجاجًا على إرسال أسلحة لأوكرانيا

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ صباحاً
المظاهرات تجتاح فرنسا احتجاجًا على إرسال أسلحة لأوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تظاهر آلاف الأشخاص، في العاصمة الفرنسية باريس؛ احتجاجًا على إرسال شحنات الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا.

لا للحرب العالمية الثالثة

وأفاد منظمو المسيرة من حزب باتريوتس أن الاحتجاجات خرجت أيضًا في عشرات الأماكن الأخرى في جميع أنحاء فرنسا، وحمل المتظاهرون أعلامًا وطنية ولافتات كتب عليها من أجل السلام ولا للحرب العالمية الثالثة، ولنخرج من الناتو، وفقًا لما نقلت وكالة سبوتنيك.

وفى وقت سابق نظم الآلاف من الألمان مظاهرة تطالب بوقف الحرب وإنهاء التواجد الأمريكي في قاعدة رامشتاين العسكرية.

السبيل الوحيد للخروج من الصراع

وقال فلوريان فيليبوت، أحد المشاغبين المتشككين في أوروبا والذي دعا إلى التجمعات: إن محادثات السلام هي السبيل الوحيد للخروج من الصراع الأوكراني. وحذر من أن إمدادات الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا تقرب الجميع من حرب عالمية ثالثة.

وأضاف فيليبوت أن تبني الاتحاد الأوروبي عشر جولات من العقوبات ضد روسيا في غضون عام يظهر أن هذه القيود لا تعمل. وانتقد فرنسا وأوروبا لاتباعهما الولايات المتحدة بشكل أعمى، حتى بعد أن فجرت على ما يبدو خطوط أنابيب الغاز المهمة تحت بحر البلطيق.

العدو التالي

كما هاجم الناتو، الآلة العسكرية التي كان يجب تفكيكها في نهاية الحرب الباردة، وهذا جيد فقط لبدء النزاعات. وقال: إن الناتو سيجعل الصين تقف في صف لتكون بمثابة العدو التالي له مع استمرار اشتعال خطاب تايوان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 أهداف قاتلة بدوري روشن هذا الموسم
الرياضة

3 أهداف قاتلة بدوري روشن هذا الموسم

الرياضة
برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني
الرياضة

برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني

الرياضة
قرود البابون تحاول الاستيلاء على أغراض مربي المواشي أثناء تقرير الإخبارية
السعودية اليوم

قرود البابون تحاول الاستيلاء على أغراض مربي...

السعودية اليوم
الأمم المتحدة تُحذر: العالم يتجه لـ حرب أوسع بسبب أوكرانيا
العالم

الأمم المتحدة تُحذر: العالم يتجه لـ حرب...

العالم
الهلال يستهدف إنجازًا فريدًا ضد فلامنجو
الرياضة

الهلال يستهدف إنجازًا فريدًا ضد فلامنجو

الرياضة
الحمى القلاعية تداهم مواشي الأردن وغلق الأسواق لـ14 يومًا
العالم

الحمى القلاعية تداهم مواشي الأردن وغلق الأسواق...

العالم
رئيس الشورى يوضح آية قرآنية لرئيس البرلمان الأردني: المقصود مكة
السعودية اليوم

رئيس الشورى يوضح آية قرآنية لرئيس البرلمان...

السعودية اليوم
إيغالو وماريغا يقودان هجوم الهلال ضد الوداد
آخر الاخبار

إيغالو وماريغا يقودان هجوم الهلال ضد الوداد

آخر الاخبار