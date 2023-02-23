Icon

مطالبات بمعاقبة شاب وثَّق عثوره على الفقع في مقبرة بالكويت Icon المعرض التفاعلي بالرياض يأخذ زواره لمغامرة تحاكي تاريخ المملكة Icon سلمان الفرج يقود تشكيلة الهلال لمواجهة فولاد Icon زلزال بقوة 5 ريختر يضرب تركيا شعر بها سكان لبنان وسوريا Icon وظائف شاغرة بشركة المتقدمة للبتروكيماويات Icon الفراج عن عقوبة تاليسكا ومترجم النصر: لا يُمكن تنويع العقوبات بحال تشابه المخالفات Icon وظائف شاغرة لدى شركة نوماك في 3 مدن Icon اللحظات الأولى لزلزال شينجيانج الصيني: هلع وتشققات بالأرض Icon رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم التأسيس Icon ألمانيا تقضي بالسجن مدى الحياة على سفاح اليرموك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بتقديم معلومات عن العادات والأزياء والمأكولات

المعرض التفاعلي بالرياض يأخذ زواره لمغامرة تحاكي تاريخ المملكة

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
المعرض التفاعلي بالرياض يأخذ زواره لمغامرة تحاكي تاريخ المملكة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يخوض زوار فعالية “الليوان” المقامة حاليًا في مركز الملك عبدالله المالي “كافد” بالرياض، بتنظيم من وزارة الثقافة، تجربةً تفاعلية ثريّة في المعرض التفاعلي الذي يقدم معلومات عن تاريخ المملكة وثقافة مختلف مناطقها كالعادات والتقاليد والأزياء والمأكولات، إضافةً إلى بعض مسميات أهم الأدوات لكل منطقة.

ويبدأ نشاط المعرض التفاعلي من خارج أسواره بطرح الأسئلة والألغاز عن تاريخ المملكة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- حتى عهدنا الحاضر، ويتم اختبار الزوار شفهياً، ومن يصل إلى الحل يتمكّن من الدخول إلى المعرض التفاعلي ليخوض مغامرته.

أشهر الأكلات والعادات

ويخضع المغامر في الغرفة الأولى من المعرض، لأسئلة حول أشهر الأكلات السعودية قديماً وبعض العادات لعدد من مناطق المملكة، وعند الاجابة الصحيحة يتسنّى له تخطي المرحلة بالبحث عن مفتاح الخروج للمرحلة الثانية والانتقال إلى الغرفة الأخرى التي يقوم فيها باختبار تنسيق الأزياء الخاصة بإحدى مناطق المملكة التي تظهر له بشكل عشوائي، ثم يعود مجدداً للبحث عن المفتاح للخروج من الغرفة والوصول إلى المحطة الأخيرة.

وفي المرحلة الأخيرة يتمتع الزائر بالعبور خلال ممرٍ زيّن بلوحات ومعلومات من التاريخ والإرث السعودي بمختلف مناطق المملكة، تنوعت بين صور للطراز العمراني للمباني وللحرمين الشريفين والمساجد التاريخية والقلاع والحصون والساحات والأسوار وصور لحركة الدكاكين والأسواء الشعبية والمظاهر الطبيعية والأزياء التقليدية والحرف القديمة وغيرها، ويختتم رحلته بمشاهدة شاشة تعرض معلومات تاريخية عن الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة.

استحسان الزوار

ونال المعرض استحسان زواره الذين أكدوا أنهم استشعروا خلال خوضهم للمغامرة، حجم التضحيات والجهد الذي بذل على مر تاريخ المملكة لنصل اليوم إلى هذا العصر المزدهر وما نتمتع به من رفاه وتقدم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف وأمطار غزيرة
السعودية اليوم

الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف...

السعودية اليوم
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا الطائف
السعودية اليوم

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا...

السعودية اليوم
ضبط 33 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي
أخبار أمنية

ضبط 33 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق...

أخبار أمنية
لقطات صادمة لثور يهاجم تجمعًا دينيًا ويصيب 14 بالهند
غرائب

لقطات صادمة لثور يهاجم تجمعًا دينيًا ويصيب...

غرائب
توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم
السعودية اليوم

توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا...

السعودية اليوم
التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات
السعودية اليوم

التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات

السعودية اليوم
خبراء يتوقعون زلزالًا مدمرًا يجعل من كهرمان مرعش مجرد بروفة 
العالم

خبراء يتوقعون زلزالًا مدمرًا يجعل من كهرمان...

العالم
أمير نجران: حرس الحدود بالمملكة هو خط الدفاع الأول لحماية الوطن
السعودية اليوم

أمير نجران: حرس الحدود بالمملكة هو خط...

السعودية اليوم