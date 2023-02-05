المعهد الصناعي برفحاء يفتح باب القبول للفصل الثالث

بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء، اليوم الأحد، استقبال طلبات القبول والتسجيل المباشر للبرامج والدبلوم الثانوي، للفصل التدريبي الثالث لعام 1444هـ، ويستمر حتى الأربعاء 1444/08/16هـ.

فصل تدريبي واحد

وأوضح المعهد أن القبول المباشر سيكون في مقر المعهد في تخصصات دبلوم الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف، مضيفًا أن برنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد يشمل تشخيص أعطال وصيانة المكيفات، وميكانيكا السيارات، والتمديدات المنزلية.

مكافأة شهرية

وأشار إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية طوال مدة التدريب، ومنحه فرصة مواصلة التدريب في أولوية القبول في الكليات التقنية بالمملكة.