المقبل رئيساً تنفيذياً للتجمع الصحي بحفر الباطن

أصدر وزير الصحة فهد الجلاجل قراراً بتكليف الدكتور تركي بن عبدالله المقبل رئيساً تنفيذياً لتجمع حفر الباطن الصحي لمدة عام.

وعمل المقبل سابقاً مديراً لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ومشرفاً على برنامج التشغيل الذاتي ، ومشرفاً على مركز السكري في بريدة، ونائبًا للرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي لتقديم الرعاية.

خبرات ومؤهلات علمية

المقبل هو استشاري أمراض السكري، وحاصل على الزمالة الاسترالية في التخصص الدقيق في علاج السكري ، ودرجة الماجستير في الإدارة الصحية من جامعة فرانكفورت الألمانية، من ثم الحصول على شهادة التخصص الدقيق في أمراض السكري من المدينة الطبية لجامعة الملك سعود.