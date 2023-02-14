وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مدينة حلب “التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس STC تعلن عن فرص وظيفية ومعرض وظيفي في الرياض المقبل رئيساً تنفيذياً للتجمع الصحي بحفر الباطن شركة أمازون تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى بالرياض تهنئة رونالدو لفريق سيدات النصر وصلت لملايين حول العالم كيم جو-إيه ابنة زعيم كوريا الشمالية على طوابع بريدية صناعة الإنسانية أمر لا ينتظر الفجائع وعلى الإعلام البحث بالمواقع المنسية طريف وشرورة تسجلان أدنى وأعلى درجة حرارة بالمملكة رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران حتى الـ7 مساء
أصدر وزير الصحة فهد الجلاجل قراراً بتكليف الدكتور تركي بن عبدالله المقبل رئيساً تنفيذياً لتجمع حفر الباطن الصحي لمدة عام.
وعمل المقبل سابقاً مديراً لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ومشرفاً على برنامج التشغيل الذاتي ، ومشرفاً على مركز السكري في بريدة، ونائبًا للرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي لتقديم الرعاية.
المقبل هو استشاري أمراض السكري، وحاصل على الزمالة الاسترالية في التخصص الدقيق في علاج السكري ، ودرجة الماجستير في الإدارة الصحية من جامعة فرانكفورت الألمانية، من ثم الحصول على شهادة التخصص الدقيق في أمراض السكري من المدينة الطبية لجامعة الملك سعود.