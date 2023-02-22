الملك سلمان في ذكرى يوم التأسيس : 3 قرون عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن ذكرى يوم التأسيس تعبر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة التي حققت فيها المملكة الإنجازات في كافة المجالات.
وقال الملك سلمان : نستذكر في المملكة العربية السعودية بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس، الذي يعبر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727م- 1139هـ عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا الوطن أرضاً وإنساناً.