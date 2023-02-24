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بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إستونيا

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إستونيا
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية إستونيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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