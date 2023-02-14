الملك سلمان وولي العهد يهنئان كريستودوليدس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد نيكوس كريستودوليدس، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية قبرص.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية قبرص الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد نيكوس كريستودوليدس، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية قبرص.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية قبرص الصديق المزيد من التقدم والرقي.