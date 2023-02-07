Icon

الزعاق: الخليج بعيد عن الأحزمة الزلزالية Icon موجة برد تبدأ ذروتها الخميس: البسوا ولبسوا عيالكم Icon الملك سلمان وولي العهد يوجهان بتسيير جسر جوي لدعم ضحايا زلزال سوريا وتركيا Icon الملك سلمان وولي العهد يعربان عن تعازيهما لتركيا وسوريا ويوجهان بتقديم مساعدات عاجلة Icon طبيبة الطوارئ أثير السبهان في ذمة الله Icon اختفاء طويل غامض لزعيم كوريا الشمالية  Icon وزير الرياضة يؤازر الهلال: فوز وتأهل بإذن الله Icon الروبوت سارة تؤدي النشيد الوطني بالزي الجنوبي Icon وظائف شاغرة بفروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon دراسة مثيرة: الزواج التعيس أفضل من العزوبية أو الطلاق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية عبر منصة ساهم

الملك سلمان وولي العهد يوجهان بتسيير جسر جوي لدعم ضحايا زلزال سوريا وتركيا

2023-02-07 الساعة 8:33
الملك سلمان وولي العهد يوجهان بتسيير جسر جوي لدعم ضحايا زلزال سوريا وتركيا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – ، اليوم الثلاثاء، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

دعم المتضررين

وأكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – أيّدههما الله- على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعبين السوري والتركي والتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات في سوريا وتركيا.

قد يهمّك أيضاً
Img

مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف العبء عن الأسر والازدحام

Img

قراصنة كوريا الشمالية سرقوا 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة

وأوضح معاليه أنه سيجري بموجب التوجيه الكريم تقديم مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة دعما لجهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين، مقدما شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على مواقفهم النبيلة غير المستغربة التي تأتي امتدادا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...

السعودية اليوم
مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية
العالم

مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية

العالم
زلزال يضرب مصر بقوة 7.7
العالم

زلزال يضرب مصر بقوة 7.7

العالم
طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...
آخر الاخبار

طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا

العالم
وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...
السعودية اليوم

وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...

السعودية اليوم
والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...
السعودية اليوم

والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...

السعودية اليوم