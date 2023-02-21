الملك سلمان يتلقى برقيات التهاني بذكرى يوم التأسيس

هنأ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

برقية أمير الكويت

وأشاد سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف الميادين والمجالات وبصورة عززت من مكانتها المرموقة لدى المجتمع الدولي.

وأعرب سمو أمير دولة الكويت، عن بالغ اعتزازه برسوخ العلاقات الأخوية التي تجمع الأسرتين الكريمتين وديمومتها على تعاقب الأزمان وعن الثناء على الأواصر الوثقى التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، سائلا المولى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة، وأن يحقق لها وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأشاد سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، بالمسيرة الحافلة بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة، مبتهلاً إلى الله جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة كل التقدم والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

وهنأ سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

برقية سلطان عمان

فيما هنأ جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له – أيده الله – بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها، وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدُّم ورُقيّ وازدهار.

تهنئة ملك البحرين

كما هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته له – أيده الله – بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بهذه المناسبة بما شهدته المملكة على مدى عقود من الزمان من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف المجالات وعززت مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

ونوه جلالته بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو مستمر على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكداً حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنفع عليهما.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته له – حفظه الله – بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادته الحكيمة.

إنجازات حضارية وتنموية

وأشاد بهذه المناسبة بما شهدته المملكة على مدى عقود من الزمان من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف المجالات وعززت مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، منوهًا بعمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده مسارات التعاون والتنسيق المشترك من تطورٍ ونمو مستمر على الأصعدة والمستويات كافة.

وأكد سموه حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يعود بالخير والنفع على الجميع.

وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، في برقية مماثلة، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

تهنئة الملك عبد الله الثاني

وفي سياق متصل هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة ذكرى “يوم التأسيس”.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وعلى شعب المملكة بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.