الملك سلمان يوافق على منح 100 متبرع بالأعضاء وسام المؤسس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 100 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

أسماء المتبرعين

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

ناجي بن علي بن محمد آل محمد ليث الصيعري, ناصر بن محمد بن عبدالخالق آل عامر القرني, نايف بن سالم بن محمد المهجري, نايف بن سعيد بن جمعان آل عثمان الغامدي, نايف بن عبدالعزيز بن محمد بن نفيسة, نايف بن فهد بن عبدالعزيز الكنعان, نايف بن محمد بن شجاع الدغيلبي العتيبي , نايف بن منيف بن فيحان السعدوني المطيري , نايل بن محمد بن سليمان الربيلي العنزي , نواف بن أحمد بن مشرف العمري الزهراني , نواف بن صالح بن النوه مكيراس المنهالي , نواف بن محمد بن عبدالله إبراهيم , نواف بن مربع بن مبارك القميش المطيري , نواف بن يحيى بن مسفر بن قذله , نواف وليد بن عبدالله بن حسن العبدلي الفيفي , هاني بن أحمد بن حسن مفتي , هايل بن جزاع بن عرفج الغشم الرويلي , وافي ابن حمدان ابن وافي العامري الشمراني وسيم بن عبدالله بن عنيزان الجبريني وليد بن سليمان بن أحمد معرفطي غزواني وليد بن ناصر بن علي عماري وليد بن وادي بن عبيد السبيعي العنزي , ياسر بن سليمان بن سلمان آل مفرج القحطاني , ياسر بن نعيم بن هذال الغيثي الشمري , يحيى بن ذياب بن ربيعان الجبريني السلمي , يحيى بن سلمان بن سعيد السريعي القحطاني , يحيى بن موسي بن حسن السعن , يحي عايض سعيد عسيري , يحيى بن عوضه بن يحيى آل شائع الشهراني , يزيد بن خالد بن حسين الفريجي الرويلي , يوسف بن أحمد بن ابراهيم الحايك , يوسف بن راشد بن عبدالغني الهندي , يوسف عناد سعران الرويلي , بدر بن ناصر بن عبدالله الملحم , أثير بنت موسى بن راجح راجحي , أريج بنت طلق بن عبدالعزيز العبيدي السلمي , أزهار بنت محمد بن حمود الحصيني , أسماء بنت حزام بن سالم بني ثابت الشهري اسمهان بنت أحمد بن حسن الابياتي , آسيه بنت عبدالله بن حسين الموسوي , أشواق بنت حسن بن محمود كاسب , أشواق بنت عوض الله بن مسعد الحجوري الجهني , أفنان بنت حيا بن عاتق العصلاني , البندري بنت مخيلد بن مسفر الجعفري المطيري , العنود بنت بدر بن فهد الراشد , الهنوف بنت راشد بن عبدالله بن مشوح , أماني بنت عبدالله بن منسي آل بن هامل القرني , أماني بنت محمد بن عبدالرحمن الثنيان , أمل بنت سعد بن حمد القايدي الحربي , أمل بنت قائم بن شطب العتيبي , انتصار بنت عويض بن نوار الشلاحي المطيري , انتصار بنت محمود بن عقله المصري , أهداب بنت جازي بن جزاء الحربي.

كما شملت : أثير بنت عقلاء بن عبدالله الكريديس , أفراح بنت إبراهيم بن بويح مزيد حمدي , أمجاد بنت سالم بن عائض الحبيشي الجهني , أمل بنت عبده بن محمد جماح حمدي , أميرة بنت مشري بن محمد دشنان , باهرة بنت عبدالكريم بن صالح الطويان , بتول بنت هاشم بن محمد العلوي , بدرية بنت عبدالله بن عبدالرحمن الزير , براءة بنت عبدالقادر بن معتوق عشماوي , بشاير بنت عايض بن محمد آل علي القرني , بشاير بنت عيسى بن شيبه هبه , بشائر بنت فهد بن حمد الضلع السبيعي , تهاني بنت صالح بن عبده راجح , جود بنت فايد بن حامد العدواني , حصه بنت حماد بن محمد العضياني الحارثي , حنان بنت جبران بن عباس آل عباس , حنين بنت جميل بن حمدان السلمي , خديجه بنت غريب بن إبراهيم متحمي , خلود بنت أحمد بن محمد عبدالله غماري , خلود بنت حميد بن جليل الدهمشي العنزي , خلود بنت عبدالعزيز بن مسفر الهزاع , دلال بن عايد بن عباد الهباج الحويطي , دلال بنت عبدالله بن محمد حمومان , ديما عبدالله بن أحمد بن علي نجمي , راوية بنت علي بن سعد المرواني , راية بنت أحمد بن أحمد مجربي , رائدة بنت عبدالله ابن علي آل جميل الغامدي , ربي بنت حمد بن إبراهيم السليمان رحاب بنت رجاء بن هديب الحافي العتيبي , رحمه بنت مطر بن صغير البحيري القرني , رزان بنت جابر بن مهمل زبيدي مجرشي , رزقه بنت جعمل بن حسن آل الشهي , رهام بنت حسين بن محمد كعبي , روان بنت سعيد بن حسين العدواني الزهراني , روان بنت فؤاد بن سالم الناصر , ريم بنت طلال بن محمد رشاد العباس , ريم بنت غازي بن عبدالله العسيري , ريماس فراج بن فهد بن عبدالله الدوسري , زهراء بنت حسن بن علي الحنابيش الحربي , زهراء بنت علي بن حسن الخيري , زهره بنت حسن بن أحمد ربيع , ساره بنت أحمد بن حسن مهندس , ساره بنت أحمد بن علي أحمد , سارة بنت مبارك بن محمد آل جهران القرني , سالمة بنت حسين بن محمد الشرمان , سحر بنت ناصر بن علي آل مسلم الشهري , سراء بنت سعد بن عبوش العمري.