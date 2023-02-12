المملكة تتربع على عرش البورصات العربية بـ2.7 تريليون دولار

نجحت 13 بورصة عربية في رفع قيمتها السوقية بنحو 53 مليار دولار في يناير الماضي، لتقفز قيمتها فوق 4 تريليونات دولار.

المملكة بالصدارة

وجاءت السوق المالية السعودية في الصدارة، كأكبر قيم أسواق المال العربية والخليجية بعدما سجلت نحو 2.7 تريليون دولار بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، مستحوذة على نحو 65.6% من إجمالي القيمة المجمعة لنحو 13 بورصة عربية.

وصعدت القيمة السوقية لـ 13 بورصة عربية في يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 1.3% بعدما أضافت نحو 53 مليار دولار خلال التداولات، بحسب أحدث بيانات صندوق النقد العربي.

أبوظبي ثانيًا

وقفزت القيمة السوقية المجمعة إلى نحو 4.113 تريليون دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، من مستوى 4.06 تريليون دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول السابق له.

وحل سوق أبوظبي للأوراق المالية في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت نحو 690 مليار دولار، بحصة تبلغ نسبتها 16.77%، تلاه في المركز الثالث بورصة قطر بقيمة سوقية بلغت نحو 170.3 مليار دولار لتستحوذ على حصة بنسبة 4.14% من إجمالي القيمة المجمعة لأسواق المال العربية.

ترتيب البورصات العربية

ثم في المركز الرابع، جاءت بورصة دبي للأوراق المالية بعد أن قفزت قيمتها السوقية إلى 157.3 مليار دولار لتستحوذ على حصة بنسبة 3.82%. وفي المركز الخامس حلت بورصة الكويت بقيمة سوقية بلغت نحو 152.4 مليار دولار مستحوذة على نحو 3.7% من قيمة أسواق المال العربية بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.

أما بورصة مسقط، فقد حلت في المركز السادس بقيمة سوقية بلغت نحو 61.15 مليار دولار، وبحصة بلغت نسبتها 1.48%. تلتها في المركز السابع بورصة الدار البيضاء بقيمة سوقية بلغت نحو 52.9 مليار دولار لتستحوذ على حصة تبلغ نسبتها 1.28%.

وفي المركز الثامن حلت البورصة المصرية التي قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 34.9 مليار دولار، بحصة تبلغ نسبتها 0.84% من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للبورصات العربية.

وفي المركز التاسع حل سوق البحرين للأوراق المالية بقيمة سوقية بلغ نحو 30.8 مليار دولار بحصة تبلغ نسبتها 0.74%.

ثم تلتها، بورصة عمان في المركز العاشر بقيمة سوقية بلغت نحو 27.4 مليار دولار لتستحوذ على حصة بنسبة 0.66%. وفي المركز الحادي عشر جاءت بورصة بيروت بقيمة سوقية بلغت نحو 14.9 مليار دولار مستحوذة على حصة بنسبة 0.36%.

وجاءت بورصة فلسطين في المركز الثاني عشر بقيمة سوقية بلغت نحو 4.89 مليار دولار لتستحوذ على 0.11% من إجمالي القيمة المجمعة للبورصات العربية بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأخيرا في المركز الثالث عشر، جاءت بورصة دمشق بقيمة سوقية بلغت نحو 2.39 مليار دولار، لتستحوذ على حصة بنسبة 0.05%.