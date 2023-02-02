Icon

إعلان الفائزين بجائزة الأميرة صيتة الأحد المقبل Icon تأشيرة الترانزيت مجانية وتتيح العمرة وزيارة المسجد النبوي Icon بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة العاشرة بمعدل 0.5% Icon أشياء تجعل المكسرات خطيرة على الصحة Icon معلومة هامة عليك معرفتها عن إطارات سيارتك Icon 5 عوامل تتسبب في تدهور 70% من الأراضي الرعوية بالمملكة Icon أكوا باور تطرح صكوكًا مقومة بالريال بقيمة 1.8 مليار Icon بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030 Icon تركي آل الشيخ يعلن: محمد عبده يلحن لـ عبدالمجيد عبدالله Icon موعد مباراتي الجمعة في دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
تقارير
الرياض الأولى في مؤشر القطاع الخارجي

المملكة تتصدر المؤشرات الاقتصادية لصندوق النقد العربي

2023-02-02 الساعة 12:33
المملكة تتصدر المؤشرات الاقتصادية لصندوق النقد العربي
المواطن - فريق التحرير

استحوذت المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة على المراكز الأولى والثانية في مؤشر قطاع مالية الحكومة على الترتيب.

الأولى عربيًا

وذكر تقرير صندوق النقد العربي، اليوم الخميس، أن السعودية حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع الخارجي نتيجة حصولها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشري الاحتياطيات الرسمية للواردات السلعية.

قد يهمّك أيضاً
Img

فرانكفورت يفرض التعادل على بايرن ميونخ

Img

غداً.. تدشين برنامج صناعة الأصولي2 للتحصين من الأفكار الهدّامة وتعزيز التسامح

واستفادت المملكة من مكانتها المتقدمة في مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما حصلت دولة الإمارات على مركز متقدم في مؤشر الحرية المالية، والمركز الثاني في مؤشر الفائض/العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقرير صندوق النقد العربي.

مؤشر التنافسية

تصدرت دولة الإمارات اقتصادات المنطقة العربية من ناحية التنافسية وجاذبية الاستثمار، وفقًا لما كشفه صندوق النقد العربي. وبحسب تقرير “تنافسية الاقتصادات العربية 2022″، الصادر عن الصندوق، حافظت دولة الإمارات على المركز الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، نتيجة استحواذها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار.

وأضاف الصندوق أن قطر جاءت في المركز الثاني في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، بينما حلت السعودية والكويت وعمان والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.

القطاع النقدي والمصرفي

وحلت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي، مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشر السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي وفي مؤشري معدل نمو الأصول الأجنبية ونسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي.

بينما جاءت الكويت في المركز الثاني نتيجة تدني مؤشر القروض المتعثرة من إجمالي القروض وحصولها على مركز متقدم في مؤشر نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي.

بيئة جاذبة للاستثمار

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، فيما حلت قطر وعمان والبحرين والسعودية في المركز الثاني والثالث والرابع والخامس على مستوى مجموعة الدول العربية على التوالي.

وتصدرت دولة الإمارات المركز الأول عربياً على مؤشر الحرية الاقتصادية نتيجة حصولها على مراكز متقدمة في جميع المؤشرات الفرعية. فيما سجلت قطر المركز الثاني على مستوى الدول العربية مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر العبء الضريبي ومراكز متقدمة في مؤشر حقوق الملكية.

فيما حلت الكويت في المركز الثالث لحصولها على مركز متقدم في بعض المؤشرات الفرعية.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليم الباحة: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي...
السعودية اليوم

تعليم الباحة: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي...

السعودية اليوم
وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات
آخر الاخبار

وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات

آخر الاخبار
الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية...
الرياضة

الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية...

الرياضة
مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة...
الملك سلمان

مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة...

الملك سلمان
السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون...
السعودية اليوم

السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون...

السعودية اليوم
المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف
حصاد اليوم

المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف

حصاد اليوم
الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...

السعودية اليوم
طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار
حصاد اليوم

طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار

حصاد اليوم